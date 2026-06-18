Бронювання понад ліміт: у бізнесу є лише 10 днів на анулювання відстрочок

Мінекономіки виявило перевищення лімітів бронювання: підприємствам дали 10 днів на анулювання понаднормових відстрочок.

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Уряд уточнив строки дії статусу критично важливих підприємств та порядок його повторного підтвердження, що безпосередньо вплине на можливість бронювання працівників.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета» згідно з постановою Кабінету Міністрів №692, усі рішення про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими, ухвалені до 2 червня 2026 року, залишаються чинними лише до завершення строку їх дії, але не довше ніж до 1 вересня.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Також постановою запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

У разі невідповідності цим вимогам підприємство не зможе отримати оновлений статус критично важливого, а отже, втратить можливість бронювання персоналу після 1 вересня.

Роботодавцям дали 10 днів на анулювання понаднормових відстрочок

Зокрема, Міністерство економіки повідомило про початок перевірки дотримання встановлених лімітів бронювання військовозобов’язаних працівників. За результатами аналізу інформації, отриманої від Міністерства оборони, зафіксовано випадки перевищення дозволених обсягів бронювання — щонайменше на одну особу.

У зв’язку з цим роботодавцям направляються офіційні листи з вимогою усунути порушення. Йдеться про необхідність невідкладно анулювати відстрочки працівників, заброньованих понад встановлені обмеження.

Відповідно до змін, внесених постановою КМУ від 30.05.2026 №692, керівники критично важливих підприємств і установ зобов’язані протягом 10 робочих днів з моменту перевищення встановлених лімітів щодо кількості військовозобов’язаних працівників подавати через портал «Дія» електронну заяву про анулювання бронювання таких працівників.

Також у листах наголошується, що надана відстрочка може бути анульована у разі перевищення встановлених обмежень за поданням керівника підприємства або органу влади. Перевищення лімітів бронювання може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства, що напряму впливає на можливість подальшого бронювання працівників.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді підняли питання щодо перегляду підходів до бронювання працівників підприємств, які залучені до забезпечення оборонних потреб, але формально не мають прямих державних контрактів. У Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначили, що підприємства, які безпосередньо працюють на потреби оборони, суттєвих змін у підходах до бронювання не відчують.

Водночас частина компаній реального сектору економіки може не відповідати підвищеним вимогам, зокрема щодо рівня середньої заробітної плати, який враховується при визначенні права на бронювання працівників.

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