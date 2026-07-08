Жінка під вартою в Одеському СІЗО поширювала за сигарети та каву свої порновідео серед ув'язнених

Обвинувачена знімала відео у камері слідчого ізолятора та надавала їх іншим утриманцям за сигарети, чай і каву через Telegram.

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Хаджибейський районний суд Одеси визнав винною жінку, яка, перебуваючи під вартою в Одеському слідчому ізоляторі, виготовляла та збувала іншим ув'язненим відеопродукцію порнографічного характеру. Про це йдеться у вироку суду від 1 липня 2026 року у справі 521/22095/25.

Як встановив суд, обвинувачена, яка на той момент перебувала у СІЗО за іншими кримінальними провадженнями, незаконно користувалася мобільним телефоном із доступом до інтернету та створила акаунт у месенджері Telegram для листування з іншими ув'язненими під назвою «$».

За даними слідства, у листопаді 2025 року вона неодноразово записувала в камері відео порнографічного характеру, які переглядали інші утриманці ізолятора. Натомість жінка отримувала винагороду у вигляді пачок сигарет, чаю та кави.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та висловила щире каяття.

Суд визнав її винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут відеопродукції порнографічного характеру, вчинені повторно).

За сукупністю кримінальних правопорушень жінці призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із позбавленням права протягом одного року займатися діяльністю, пов'язаною з розміщенням і розповсюдженням творів, зображень, кіно- та відеопродукції через інтернет.

Водночас суд звільнив засуджену від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Крім того, суд постановив конфіскувати та знищити мобільні телефони, які використовувалися для вчинення злочину, а також стягнув із засудженої понад 21,3 тис. грн процесуальних витрат на проведення експертиз.

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