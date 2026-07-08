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Пішов у СЗЧ та розбещував неповнолітню — на Прикарпатті суд виніс вирок військовому

16:51, 8 липня 2026
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Судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка повністю осудним, здатним усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Пішов у СЗЧ та розбещував неповнолітню — на Прикарпатті суд виніс вирок військовому
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Косівський районний суд Івано-Франківської області засудив 48-річного мобілізованого військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби та під час перебування поза частиною вступав у стосунки з 15-річною дівчиною.

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Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи № 347/2247/25, чоловіка призвали на військову службу за мобілізацією у квітні 2025 року. Він був призначений кулеметником штурмового відділення однієї з військових частин.

Під час служби військовослужбовець отримав поранення та проходив стаціонарне лікування у військовому госпіталі Харкова. 17 липня 2025 року його виписали із закладу через порушення лікарняного режиму. Після цього він мав повернутися до місця тимчасового розташування підрозділу поблизу Покровська Донецької області.

Однак чоловік не повернувся до частини. За матеріалами суду, він незаконно перебував поза розташуванням військового підрозділу з 19 липня до 6 серпня 2025 року.

Під час цього періоду військовий вступав у статеві стосунки з 15-річною односельчанкою. За даними суду, зустрічі відбувалися у будинку чоловіка та в салоні його автомобіля.

У суді обвинувачений повністю визнав провину за фактом нез’явлення на службу. Щодо статевих стосунків із неповнолітньою він визнав провину частково, заявивши, що нібито не знав точного віку дівчини. Водночас чоловік підтвердив, що давно знайомий із нею та її матір’ю, оскільки вони були сусідами.

Потерпіла розповіла суду, що знала чоловіка близько трьох років і підтвердила регулярні зустрічі. За її словами, ініціатором спілкування здебільшого був військовий. Водночас під час розгляду справи вона та її законний представник подали заяву з проханням не враховувати твердження про погрози, оскільки зустрічі, за їхніми словами, відбувалися добровільно.

Мати дівчини розповіла, що її донька кілька разів зникала з дому вночі та поверталася під ранок, після чого зізналася, що проводила час із цим чоловіком. Вона підкреслила, що підсудний достеменно знав про вік її дитини.

Судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка повністю осудним, здатним усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні двох кримінальних правопорушень. За частиною 1 статті 155 Кримінального кодексу України йому призначили три роки обмеження волі, а за частиною 5 статті 407 КК України – п'ять років позбавлення волі.

Відповідно до частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України суд визначив остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. У підсумку чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Суд також наголосив, що у цій справі застосування статей 69 або 75 КК України щодо більш м'якого покарання чи звільнення від його відбування з випробуванням є юридично неможливим.

Крім того, суд частково задовольнив заявлений цивільний позов представника потерпілої та ухвалив стягнути із засудженого на користь дівчини 70 000 гривень як компенсацію за завдану моральну шкоду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Гусятинський районний суд Тернопільської області засудив чоловіка до 5 з половиною років позбавлення волі. Житель Чортківщини незаконно вирубав дерева в заповіднику, був у СЗЧ та вкрав телефон у сусіда. 

Прокурори довели, що на початку лютого 2024 року обвинувачений без будь-яких дозвільних документів спиляв бензопилою на ділянці лісу, що в межах загальнозолологічного заказника, кілька дерев породи «граб». Для того, щоб вивезти з лісу деревину, він позичив у сусіда трактор з причепом.

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