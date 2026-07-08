  1. В Україні
  2. / Суд інфо

ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків ексзаступнику керівника ОП Андрію Смирнову

12:16, 8 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд ще на два місяці залишив чинними процесуальні обмеження для колишнього посадовця, зокрема заборону спілкуватися з визначеними особами та обов'язок здати закордонні паспорти.
ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків ексзаступнику керівника ОП Андрію Смирнову
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова, на два місяці — до 8 вересня 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з ухвалою суду, обвинувачений і надалі зобов’язаний:

  • прибувати до суду за першою вимогою;
  • повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів паспорти для виїзду за кордон.

Наступне судове засідання у справі призначене на 9 липня.

Водночас у суді нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ВАКС офіс президента

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Електронне листування у кримінальному процесі: коли офіційна комунікація стає доказом провини

Використання офіційної електронної пошти та цифрових доказів у кримінальному провадженні продовжує формувати нові підходи до оцінки допустимості доказової бази.

Верховний Суд пояснив, коли не можна позбавити матір батьківських прав навіть за її тривалого перебування за кордоном

Верховний Суд нагадав, що під час вирішення сімейних спорів визначальним критерієм є найкращі інтереси дитини.

Війна та заборона імпорту з РФ звільняють бізнес від пені — рішення Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що компанію не можна штрафувати за незавершений імпорт, якщо його зірвала заборона на ввезення товарів із РФ.

За систематичні образи в інтернеті можуть посадити – ЄСПЛ визнав допустимим реальне ув'язнення

ЄСПЛ підтвердив, що у виняткових випадках призначення реального позбавлення волі за тривалу кампанію наклепу та образ в інтернеті може відповідати вимогам статті 10 Конвенції.

Повернути товар без чека можна, але є нюанси: що говорить закон і яку позицію зайняв Верховний Суд

Коли відсутність чека не є перешкодою для захисту прав споживача та які документи можуть його замінити.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]