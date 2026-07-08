ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків ексзаступнику керівника ОП Андрію Смирнову
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова, на два місяці — до 8 вересня 2026 року.
Згідно з ухвалою суду, обвинувачений і надалі зобов’язаний:
- прибувати до суду за першою вимогою;
- повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів паспорти для виїзду за кордон.
Наступне судове засідання у справі призначене на 9 липня.
Водночас у суді нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
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