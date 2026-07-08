ВАКС продовжив дію процесуальних обов’язків ексзаступнику керівника ОП Андрію Смирнову

Суд ще на два місяці залишив чинними процесуальні обмеження для колишнього посадовця, зокрема заборону спілкуватися з визначеними особами та обов'язок здати закордонні паспорти.

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова, на два місяці — до 8 вересня 2026 року.

Згідно з ухвалою суду, обвинувачений і надалі зобов’язаний:

прибувати до суду за першою вимогою;

повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів паспорти для виїзду за кордон.

Наступне судове засідання у справі призначене на 9 липня.

Водночас у суді нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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