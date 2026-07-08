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Женщина под стражей в Одесском СИЗО распространяла за сигареты и кофе свои порновидео среди заключенных

22:18, 8 июля 2026
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Обвиняемая снимала видео в камере следственного изолятора и предоставляла их другим заключенным за сигареты, чай и кофе через Telegram.
Женщина под стражей в Одесском СИЗО распространяла за сигареты и кофе свои порновидео среди заключенных
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Хаджибейский районный суд Одессы признал виновной женщину, которая, находясь под стражей в Одесском следственном изоляторе, изготавливала и сбывала другим заключенным видеопродукцию порнографического характера. Об этом говорится в приговоре суда от 1 июля 2026 года по делу 521/22095/25.

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Как установил суд, обвиняемая, которая на тот момент находилась в СИЗО по другим уголовным производствам, незаконно пользовалась мобильным телефоном с доступом к интернету и создала аккаунт в мессенджере Telegram для переписки с другими заключенными под названием «$».

По данным следствия, в ноябре 2025 года она неоднократно записывала в камере видео порнографического характера, которые просматривали другие содержащиеся в изоляторе лица. Взамен женщина получала вознаграждение в виде пачек сигарет, чая и кофе.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и выразила искреннее раскаяние.

Суд признал ее виновной по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт видеопродукции порнографического характера, совершенные повторно).

По совокупности уголовных правонарушений женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права в течение одного года заниматься деятельностью, связанной с размещением и распространением произведений, изображений, кино- и видеопродукции через интернет.

Вместе с тем суд освободил осужденную от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Кроме того, суд постановил конфисковать и уничтожить мобильные телефоны, которые использовались для совершения преступления, а также взыскал с осужденной более 21,3 тыс. грн процессуальных расходов на проведение экспертиз.

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суд СИЗО Одесса

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