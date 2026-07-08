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Спір між батьками щодо дитини: коли суд може заборонити змінювати її місце проживання

23:30, 8 липня 2026
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У яких випадках суд може тимчасово заборонити змінювати місце проживання дитини, вивозити її та визначити порядок спілкування з батьками.
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Поки суд розглядає спір між батьками щодо місця проживання дитини, будь-які необдумані дії однієї зі сторін можуть ускладнити або навіть зробити неможливим виконання майбутнього рішення. Щоб не допустити цього, закон дозволяє ще до завершення розгляду справи застосовувати заходи забезпечення позову. Це тимчасові обмеження, які допомагають зберегти звичні умови життя дитини, не допустити її незаконного переміщення чи приховування, забезпечити спілкування з батьками та захистити її права до ухвалення остаточного рішення. Про особливості застосування таких заходів нагадали у Мін’юсті

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У спорах про визначення місця проживання дитини час часто має вирішальне значення. Саме тому закон передбачає можливість застосування заходів забезпечення позову — тимчасових рішень, які допомагають зберегти стабільність у житті дитини та запобігти порушенню її прав.

Для чого застосовується забезпечення позову у спорах про місце проживання дитини

Забезпечення позову у таких спорах виконує превентивну функцію та спрямоване на захист прав і законних інтересів дитини до остаточного вирішення справи судом.

Зокрема, воно може застосовуватися для запобігання:

  • фактичній зміні місця проживання дитини;
  • ускладненню або неможливості виконання майбутнього судового рішення;
  • втраті або послабленню зв'язку дитини з одним із батьків;
  • переміщенню дитини без згоди іншого з батьків.

Яка мета забезпечення позову

У справах про визначення місця проживання дитини забезпечення позову застосовується з кількох ключових причин.

Його метою є:

  • збереження існуючого становища сторін;
  • недопущення ускладнення виконання майбутнього рішення суду;
  • захист найкращих інтересів дитини;
  • запобігання незаконному переміщенню або приховуванню дитини.

Які заходи забезпечення позову може застосувати суд

Одним із найпоширеніших напрямів забезпечення позову є збереження фактичного місця проживання дитини.

До таких заходів можуть належати:

  • заборона змінювати місце проживання дитини;
  • заборона вивезення дитини без згоди другого з батьків або відповідного дозволу;
  • заборона здійснення реєстраційних дій щодо зміни місця проживання дитини.

Крім цього, суд може тимчасово врегулювати питання спілкування з дитиною.

У такому разі можливими заходами є:

  • встановлення тимчасового порядку зустрічей;
  • забезпечення можливості особистого або дистанційного спілкування;
  • усунення перешкод у контакті дитини з одним із батьків.

Які обставини враховуються при вирішенні питання про забезпечення позову

Під час вирішення питання про застосування заходів забезпечення позову суд може враховувати низку обставин.

Зокрема, йдеться про:

  • ризик зміни місця проживання дитини;
  • наявність намірів щодо переміщення дитини за межі країни;
  • фактичне місце перебування дитини;
  • поведінку батьків та їхню участь у вихованні дитини;
  • необхідність забезпечення виконання майбутнього рішення суду;
  • безпеку та найкращі інтереси дитини.

Принцип балансу інтересів: що це означає

Застосування заходів забезпечення позову має відповідати принципу пропорційності.

Це означає, що, з одного боку, такі заходи повинні забезпечувати належний захист прав та інтересів дитини, а з іншого — не створювати необґрунтованих обмежень для учасників спору та не підміняти собою вирішення справи по суті.

Основним завданням забезпечення позову є запобігання діям, які можуть ускладнити виконання майбутнього рішення суду або негативно вплинути на права та добробут дитини до завершення розгляду справи.

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