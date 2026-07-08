На Закарпатті чоловік на кордоні зі Словаччиною сховав майже $1 млн у спинці заднього сидіння

Тепер 57-річному жителю Ужгородського району інкримінують контрабанду у великому розмірі.

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Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 57-річного жителя Ужгородського району, якого обвинувачують у контрабанді готівки.

За даними слідства, чоловік намагався незаконно вивезти до Словаччини 990 тисяч доларів США, не задекларувавши їх. Гроші були заховані у спеціально обладнаному тайнику в автомобілі Audi A8 – у спинці заднього сидіння.

До державного кордону чоловік прибув через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та обрав «зелений коридор», який призначений для осіб, що не перевозять товари або цінності, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Втім, під час перевірки на словацькому боці митники виявили схованку з готівкою. Загальна сума вилучених коштів становила майже 1 млн доларів США, що еквівалентно понад 40 млн грн. У ході слідства кошти арештовані.

Чоловіку інкримінують контрабанду у великому розмірі, тобто переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (ч. 2 ст. 201-3 КК України).

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