  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП не знайшла підстав для покарання судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової

18:30, 8 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Друга дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.
ВРП не знайшла підстав для покарання судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду міста Києва Крістіни Константінової.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

У дисциплінарній скарзі скаржник вказує на ймовірні порушення, допущені слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Крістіною Константіновою під час розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про продовження строку дії обов’язків, покладених на особу у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання в кримінальному провадженні.

Зокрема, суддю звинувачують у тому, що вона вийшла за межі розгляду поданого клопотання та постановила ухвалу від 18 березня 2025 року, якою продовжила строк дії обов’язків до 18 травня 2025 року, хоча фактичний строк їх дії закінчився ще 3 лютого 2025 року. Крім того, в ухвалі нібито не було надано оцінки доводам сторони захисту.

11 листопада 2025 року Друга Дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктами «а», «б» пункту 1 частини 1 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (істотне порушення норм процесуального права, що унеможливило реалізацію прав учасників процесу, та незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін).

Рішення Дисциплінарної палати ВРП

Заслухавши доповідь дисциплінарного інспектора Олексія Кабанця та представника судді Ігоря Селівакіна, Друга Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення відмовити у притягненні Крістіни Константінової до дисциплінарної відповідальності та закрити дисциплінарне провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя Київ дисциплінарна палата ВРП ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП не знайшла підстав для покарання судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової

Друга дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.

ВРП оголосила попередження судді з Львівщини, який визнав право власності на квартиру без участі її власниці

Друга Дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Золочівського районного суду Володимира Сивака

Суддя Сергій Бойко з Полтави отримав догану за використання судового рішення для виїзду за кордон

ВРП застосувала дисциплінарне стягнення до судді Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Бойка.

Перевірка телефону на блокпосту чи під час спілкування з ТЦК: коли поліцейський може перевірити пристрій

Що робити, якщо поліція вимагає відкрити галерею або чати під час перевірки документів.

Чому груба необережність потерпілого не звільняє УЗ від компенсації та навіщо доводити умисел потерпілого — практика Верховного Суду

Чи може залізниця уникнути виплати компенсацій, посилаючись на свідомий ризик пішохода.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]