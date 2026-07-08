ВРП не знайшла підстав для покарання судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової

Друга дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо судді Печерського районного суду міста Києва Крістіни Константінової.

Обставини справи

У дисциплінарній скарзі скаржник вказує на ймовірні порушення, допущені слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Крістіною Константіновою під час розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про продовження строку дії обов’язків, покладених на особу у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання в кримінальному провадженні.

Зокрема, суддю звинувачують у тому, що вона вийшла за межі розгляду поданого клопотання та постановила ухвалу від 18 березня 2025 року, якою продовжила строк дії обов’язків до 18 травня 2025 року, хоча фактичний строк їх дії закінчився ще 3 лютого 2025 року. Крім того, в ухвалі нібито не було надано оцінки доводам сторони захисту.

11 листопада 2025 року Друга Дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктами «а», «б» пункту 1 частини 1 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (істотне порушення норм процесуального права, що унеможливило реалізацію прав учасників процесу, та незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін).

Рішення Дисциплінарної палати ВРП

Заслухавши доповідь дисциплінарного інспектора Олексія Кабанця та представника судді Ігоря Селівакіна, Друга Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення відмовити у притягненні Крістіни Константінової до дисциплінарної відповідальності та закрити дисциплінарне провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.