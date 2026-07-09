Після повернення з полону військові мають право на 90 днів обов'язкової відпустки: у Міноборони пояснили порядок реінтеграції

У Міністерстві оборони пояснили, які етапи проходять українські захисники після звільнення з полону та яку медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу вони отримують.

ілюстративне фото, джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Реінтеграція військовослужбовців, які повертаються з полону, є одним із ключових елементів їхнього відновлення та повернення до мирного життя.

Міністерство оборони України детально роз'яснило, як організована ця система, які заходи вона охоплює та які права мають звільнені оборонці після завершення відповідних процедур.

Реінтеграція проходить у три етапи

У Міноборони повідомили, що реінтеграційні заходи формуються індивідуально для кожного військовослужбовця та складаються з підготовчого, основного і додаткового етапів.

Підготовчий етап передбачає визначення центрів реінтеграції та закладів охорони здоров'я, куди буде направлено звільнених військовослужбовців. Одночасно формуються спеціалізовані реінтеграційні команди, учасники яких проходять відповідну підготовку для роботи з людьми, які пережили полон.

Що відбувається одразу після звільнення

Основний етап розпочинається одразу після звільнення.

На державному кордоні захисників зустрічають представники Координаційного штабу, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ та військових частин Збройних Сил України.

Після первинного медичного огляду та опитування військовослужбовцям видають речі першої необхідності, після чого вони направляються до центрів реінтеграції або закладів охорони здоров'я.

Яку допомогу надають у центрах реінтеграції

У центрах реінтеграції звільнені оборонці проходять медичне обстеження, отримують необхідне лікування та психологічну допомогу.

Реінтеграційні команди проводять постізоляційні дебрифінги і декомпресію, допомагають відновити документи, банківські картки та військові документи, а також забезпечують соціальний супровід, зокрема організовують зв'язок із рідними та сприяють отриманню довідок про перебування в полоні й обставини отриманих травм.

У Міністерстві також звернули увагу, що під час перебування у центрі реінтеграції звільнені військовослужбовці дотримуються інформаційно-комунікативного карантину, який передбачає користування лише перевіреними джерелами інформації.

Варто зазначити, що інформаційно-комунікативний карантин — соціально-психологічна практика тимчасового (до 14 діб) обмеження звільнених оборонців України у доступі до неперевірених на достовірність джерел інформації та взаємодії з соціальним оточенням за межами реінтеграційного центру.

Крім того, у межах реінтеграції військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію, яка визначає потребу у подальшому лікуванні, реабілітації, протезуванні або наданні відпустки для відновлення.

Коли передбачений додатковий етап реінтеграції

Для захисників, які потребують тривалого лікування чи відновлення, передбачено додатковий етап реінтеграції у спеціалізованих медичних закладах України або за кордоном.

Після проходження реінтеграції військовослужбовець, який повернувся з полону, має право на обов'язкову відпустку тривалістю 90 діб, яку можна провести на території України.

Після завершення всіх реінтеграційних заходів кожен захисник самостійно ухвалює рішення щодо подальшого проходження військової служби або звільнення з неї.

У Міністерстві оборони наголошують, що повернення українських захисників із полону є лише початком процесу їхнього відновлення, а система реінтеграції покликана забезпечити комплексну підтримку для повернення до повноцінного життя.

Читайте також про інші гарантії для звільнених з полону. Звільненим з полону пропонують надати рік відстрочки за кредитами та іншими платежами. Крім того, українці, які пережили полон, зможуть безкоштовно відновити посвідчення водія.

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