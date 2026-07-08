Уряд виділить понад 3 млрд грн на відновлення Вишневого після російського обстрілу

Кошти спрямують на компенсації, відбудову житла та відновлення інженерної інфраструктури після російського удару 6 липня.

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Уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн для підтримки громади Вишневого Київської області, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу 6 липня. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Передбачається, що виділені кошти використають для виплати компенсацій власникам зруйнованого або пошкодженого житла, відбудови знищених будинків, проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, а також відновлення інженерних мереж.

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