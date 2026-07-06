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Найбільші руйнування житла за час війни: уряд виділить кошти на відновлення Вишневого після російської атаки

21:44, 6 липня 2026
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Унаслідок нічного російського удару у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови.
Найбільші руйнування житла за час війни: уряд виділить кошти на відновлення Вишневого після російської атаки
Фото: ДСНС
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Уряд спрямує кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого Київської області, де внаслідок нічної російської атаки зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь період повномасштабного вторгнення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови

За словами прем’єр-міністерки, у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови.

У зв’язку з масштабами руйнувань уряд ухвалив рішення виділити кошти з резервного фонду для допомоги громаді. Фінансування, зокрема, буде спрямоване на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу.

Рішення обговорили з Президентом

Юлія Свириденко повідомила, що необхідність ухвалення оперативних рішень щодо допомоги постраждалій громаді була обговорена з Президентом України.

У місті працюють штаби допомоги

Із ночі у Вишневому розгорнуті штаби, де жителі можуть отримати необхідну термінову допомогу та консультації щодо оформлення компенсації.

За інформацією прем’єр-міністерки, на місці працюють 500 рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та понад 400 поліцейських.

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війна Київська область обстріл Юлія Свириденко

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