На Дніпропетровщині викрили посадовців ДМС, які за $10 тисяч переправляли ухилянтів під виглядом видворення іноземців за кордон

Слідство вважає, що двоє працівників міграційної служби підробляли документи та створювали фіктивні дані для незаконного виїзду військовозобов'язаних.

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У Дніпропетровській області правоохоронці викрили двох працівників Державної міграційної служби, яких підозрюють в організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними слідства, за свої послуги вони отримували по 10 тисяч доларів США з кожного клієнта.

Як діяла схема

За інформацією Департаменту міграційної поліції, начальник та головний спеціаліст одного з відділів Головного управління ДМС у Дніпропетровській області організували схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за межі України під виглядом іноземних громадян, які нібито підлягали примусовому видворенню.

Для реалізації схеми посадовці підробляли службові документи, виготовляли фальсифіковані рішення про примусове видворення, створювали фіктивні облікові записи неіснуючих іноземців та вносили неправдиві відомості до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами.

За версією правоохоронців, це дозволяло чоловікам безперешкодно перетинати державний кордон.

За оперативною інформацією, за організацію незаконного виїзду посадовці отримували по 10 тисяч доларів США з кожної особи.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, електронні носії інформації та оригінали службової документації, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Підозра та подальше розслідування

На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці також встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до функціонування цієї схеми незаконного переправлення через державний кордон.

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