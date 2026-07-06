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В Днепропетровской области разоблачили сотрудников ГМС, которые за 10 тысяч долларов переправляли уклонистов под видом выдворения иностранцев за границу

21:38, 6 июля 2026
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Следствие полагает, что двое сотрудников миграционной службы подделывали документы и создавали фиктивные данные для незаконного выезда военнообязанных.
В Днепропетровской области разоблачили сотрудников ГМС, которые за 10 тысяч долларов переправляли уклонистов под видом выдворения иностранцев за границу
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили двух сотрудников Государственной миграционной службы, которых подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. По данным следствия, за свои услуги они получали по 10 тысяч долларов США с каждого клиента.

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Как действовала схема

По информации Департамента миграционной полиции, начальник и главный специалист одного из отделов Главного управления ГМС в Днепропетровской области организовали схему незаконного выезда военнообязанных за пределы Украины под видом иностранных граждан, которые якобы подлежали принудительному выдворению.

Для реализации схемы чиновники подделывали служебные документы, изготавливали фальсифицированные решения о принудительном выдворении, создавали фиктивные учетные записи несуществующих иностранцев и вносили ложные сведения в Единую информационно-аналитическую систему управления миграционными процессами.

По версии правоохранителей, это позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать государственную границу.

По оперативной информации, за организацию незаконного выезда чиновники получали по 10 тысяч долларов США с каждого человека.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации и оригиналы служебной документации, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Подозрение и дальнейшее расследование

На основании собранных доказательств двум фигурантам было сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 и части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Правоохранители также устанавливают всех лиц, которые могут быть причастны к функционированию этой схемы незаконной переправки через государственную границу.

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