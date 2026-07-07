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В каких случаях паспорт гражданина Украины можно оформить только в Миграционной службе — разъяснение

09:57, 7 июля 2026
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Если у человека нет документов с фотографией или он подтверждал свою личность через суд, обращаться нужно непосредственно в подразделение Миграционной службы.
В каких случаях паспорт гражданина Украины можно оформить только в Миграционной службе — разъяснение
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В Миграционной службе сообщили, что подавать документы для оформления паспорта гражданина Украины необходимо только в территориальный орган или подразделение ГМС в следующих случаях:

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  • после приобретения лицом гражданства Украины, за исключением случаев приобретения гражданства в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О гражданстве Украины»;
  • при первом оформлении паспорта после достижения 18-летнего возраста без представления документов с фотографией лица, выданных уполномоченными органами, учреждениями или организациями;
  • при первом оформлении паспорта после достижения 18-летнего возраста лицом, предоставившим решение суда об установлении личности, если её не удалось установить в ходе соответствующей процедуры;
  • после возвращения на постоянное проживание в Украину лица, ранее постоянно проживавшего за рубежом;
  • при оформлении паспорта лицу, которое вследствие нарушений функций организма не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, что подтверждается заключением медицинского учреждения или другой медицинской документацией, если такое лицо ранее не получало паспорта, оформленного с использованием средств Единого государственного демографического реестра;
  • если лицо отбывает наказание в исправительном учреждении, находится под стражей или проходит длительное стационарное лечение в учреждении Министерства здравоохранения закрытого типа.

В ГМС подчеркнули, что во всех перечисленных случаях оформление паспорта гражданина Украины осуществляется исключительно через территориальные органы или подразделения Миграционной службы в соответствии с установленным порядком.

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