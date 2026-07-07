У яких випадках паспорт громадянина України можна оформити лише в Міграційній службі – роз'яснення

Якщо людина не має документів із фотозображенням або встановлювала особу через суд, звертатися потрібно безпосередньо до підрозділу Міграційної служби.

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У Міграційній службі повідомили, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України необхідно лише до територіального органу чи підрозділу ДМС у таких випадках:

після набуття особою громадянства України, за винятком випадків набуття громадянства відповідно до статті 7 Закону України «Про громадянство України»;

під час першого оформлення паспорта після досягнення 18-річного віку без подання документів із фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами чи організаціями;

під час першого оформлення паспорта після досягнення 18-річного віку особою, яка надала рішення суду про встановлення особи, якщо її не вдалося встановити під час відповідної процедури;

після повернення на постійне проживання в Україну особи, яка раніше постійно проживала за кордоном;

під час оформлення паспорта особі, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися, що підтверджується висновком закладу охорони здоров’я або іншою медичною документацією, якщо така особа раніше не отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру;

якщо особа відбуває покарання в установі виконання покарань, перебуває під вартою або проходить тривале стаціонарне лікування в закладі Міністерства охорони здоров’я закритого типу.

У ДМС наголосили, що в усіх перелічених випадках оформлення паспорта громадянина України здійснюється виключно через територіальні органи або підрозділи Міграційної служби відповідно до встановленого порядку.

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