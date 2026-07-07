Чоловік заявив ТЦК про невиліковну хворобу, але в Резерв+ його позначили порушником — що вирішив суд

Суд визнав незаконним запис у «Резерв+», який з'явився після того, як чоловік повідомив ТЦК про невиліковну хворобу.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі щодо порядку внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення до Реєстру інформації про порушення військовозобов'язаним правил військового обліку та зобов'язав виключити ці дані.

Обставини справи

Позивач перебував на військовому обліку в ТЦК та СП. Згодом він виявив у застосунку «Резерв+» запис про те, що ТЦК звернувся до Національної поліції для його доставлення з метою складання протоколу. Також в електронному військово-обліковому документі відображалася інформація про порушення правил військового обліку.

Чоловік стверджував, що своєчасно повідомляв ТЦК про проходження лікування у зв'язку з невиліковною хворобою, яка, за його словами, унеможливлювала його призов під час мобілізації. Він неодноразово подавав до ТЦК заяви, повідомляв про проходження стаціонарного та амбулаторного лікування, долучав медичні документи, а також письмово повідомив про іншу адресу для листування під час лікування. Згодом він окремо звернувся до ТЦК із заявою про неможливість особисто прибути для вирішення питання щодо зняття з військового обліку саме у зв'язку з невиліковною хворобою та просив видалити інформацію про «розшук» із застосунків «Резерв+» і «Дія». Водночас щодо нього не складали протокол про адміністративне правопорушення і не виносили постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Саме тому він просив суд визнати внесення відповідних відомостей до Реєстру незаконним та зобов'язати ТЦК їх виключити.

ТЦК заперечував проти позову. Відповідач зазначав, що повістку було сформовано за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і направлено за зареєстрованим місцем проживання позивача. Оскільки поштове відправлення повернулося з відміткою про відсутність адресата, позивача вважали належним чином повідомленим про виклик. Після його неявки за повісткою було автоматично сформовано звернення до Національної поліції щодо адміністративного затримання та доставлення до ТЦК. Також відповідач наголошував, що інформація про порушення правил військового обліку в застосунку «Резерв+» є наслідком роботи автоматизованої системи, а не окремих дій посадових осіб ТЦК. Крім того, ТЦК вказував, що надані медичні документи не підтверджують безперервного лікування та не свідчать про неможливість позивача прибути до територіального центру після припинення поважних причин неявки. Також, за твердженням відповідача, позивач не надав висновок лікаря-фтизіатра після направлення на відповідну консультацію під час проходження військово-лікарської комісії.

Що встановив суд

Суд встановив, що щодо позивача не було складено протоколу про адміністративне правопорушення та не винесено постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 210 або 210-1 КУпАП. Ці обставини відповідач не заперечував.

Аналізуючи Закон «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів», суд зазначив, що він визначає вичерпний перелік відомостей, які можуть вноситися до Реєстру. Зокрема, до нього можуть бути внесені відомості про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтями 210 і 210-1 КУпАП із зазначенням дати, номера та короткого змісту протоколу та/або постанови. Водночас статті 7 і 8 цього Закону не передбачають внесення будь-яких інших відомостей лише про порушення призовником, військовозобов'язаним чи резервістом правил військового обліку.

Суд наголосив, що сам по собі факт можливого недотримання правил військового обліку, зокрема неприбуття за викликом до ТЦК та СП, неуточнення облікових даних чи несвоєчасного повідомлення про зміну місця проживання, без складення протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення не є підставою для внесення відповідних відомостей до Реєстру. При цьому суд послався на аналогічні правові висновки Третього апеляційного адміністративного суду у справах №340/3086/25 та №280/9003/25.

Окремо суд звернув увагу, що у цій справі не вирішувалося питання, чи справді позивач порушив правила військового обліку і чи були підстави для його притягнення до адміністративної відповідальності. Такі обставини не входили до предмета доказування. Предметом спору була виключно правомірність внесення до Реєстру відомостей про порушення правил військового обліку за відсутності факту притягнення особи до адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов. Він визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку, зобов'язав виключити ці дані з Реєстру та стягнув на користь позивача 968,96 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Суд дійшов висновку, що за відсутності факту притягнення особи до адміністративної відповідальності внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про порушення правил військового обліку не відповідає вимогам Закону №1951-VIII, який визначає вичерпний перелік даних, що можуть міститися у Реєстрі.

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