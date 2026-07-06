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Під час перехоплення російських дронів загинув екіпаж українського Мі-8 – імена Героїв

21:01, 6 липня 2026
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30 червня під час виконання бойового завдання загинули четверо військовослужбовців 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди».
Під час перехоплення російських дронів загинув екіпаж українського Мі-8 – імена Героїв
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30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення російських безпілотників загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-8. Про це повідомила Бродівська міська рада.

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Загинули четверо військовослужбовців

За інформацією міської ради, під час бойового завдання загинули:

  • командир екіпажу, капітан Юрій Ворон;
  • льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов;
  • бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль;
  • повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

У повідомленні зазначається, що військові до останнього виконували свій обов’язок, захищаючи українське небо, прикриваючи піхотні підрозділи, підтримуючи бойові сили та рятуючи життя українських захисників.

Прощання із полеглими захисниками

7 липня Бродівська громада проведе в останню путь загиблих військовослужбовців.

О 9:30 на Алеї Героїв відбудеться зустріч жалобного кортежу. Після цього у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста відслужать чин прощання.

У Бродівській міськраді розповіли, ким були загиблі військові

Юрій Ворон був старшим льотчиком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 29 червня 1996 року у Бродах, навчався у гімназії імені Івана Труша, а у 2013 році вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після завершення навчання проходив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». Бойовий досвід здобув під час Операції об'єднаних сил, а після початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У нього залишилися дружина, син і батьки.

Валентин Мукшинов обіймав посаду старшого штурмана-льотчика вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 29 травня 1991 року в Києві, навчався у Чернігівському військовому ліцеї. Із початку повномасштабної війни виконував бойові завдання на різних напрямках. Є повним кавалером ордена «За мужність», також був відзначений іншими державними та відомчими нагородами. У загиблого залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль був бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «Авіаційний транспорт». Із березня 2022 року проходив службу у 16-й бригаді, неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу гелікоптера та був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України». У нього залишилися дружина та батьки.

Михайло Деряга був старшим повітряним стрільцем вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Народився 3 лютого 1989 року у селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». З листопада 2023 року проходив військову службу у складі 16-ї бригади, брав участь у бойових завданнях із захисту повітряного простору України. Нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня. У Героя залишилися дружина, син, батьки та брат.

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військові війна Київська область

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