Без трудової книжки та без суду: Мінсоцполітики пропонує нові правила призначення пенсій

Пенсійний фонд зможе активніше використовувати державні електронні реєстри, свідчення очевидців та додаткові документи для підтвердження стажу.

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Міністерство соціальної політики оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає оновлення порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсії у випадках, коли трудова книжка відсутня або містить неповні чи неправильні записи.

Чому пропонують змінити порядок

3 липня Міністерство соціальної політики опублікувало проєкт постанови Кабінету Міністрів, яким пропонується оновити Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії.

Як зазначає Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, необхідність змін пов'язана з набранням чинності Законом України від 9 квітня 2026 року № 4851-ІХ, який удосконалює механізм підтвердження страхового стажу та приводить законодавство у відповідність до сучасної системи електронного обліку.

Які документи підтверджуватимуть стаж

Як і раніше, основним документом для підтвердження стажу роботи за періоди до запровадження персоніфікованого обліку, якщо в Реєстрі застрахованих осіб немає відповідних електронних даних, залишатиметься трудова книжка.

Якщо трудова книжка відсутня або містить помилки, підтвердити стаж можна буде:

відомостями з Реєстру застрахованих осіб;

документами, що збереглися у працівника або роботодавця, зокрема довідками, виписками з наказів, особовими рахунками, платіжними відомостями, банківськими документами про виплату заробітної плати, письмовими трудовими договорами, характеристиками та іншими документами;

документами, виданими архівними установами;

показаннями не менше двох свідків у випадках, визначених законодавством;

рішенням суду про встановлення факту перебування у трудових відносинах.

Основні нововведення

Проєкт постанови передбачає низку практичних змін.

Зокрема, пропонується розширити перелік документів, які можуть використовуватися для підтвердження трудового стажу.

Пенсійний фонд зможе ширше використовувати інформацію з державних електронних реєстрів під час призначення пенсії.

Якщо документи про стаж не збереглися, Пенсійний фонд матиме право підтверджувати його на підставі показань щонайменше двох свідків.

Для осіб, які вели особисте селянське господарство або здійснювали підприємницьку діяльність, розширюється перелік підтвердних документів. Зокрема, можна буде використовувати довідки податкових органів.

Також уточнюється порядок зарахування до стажу періоду проживання дружини військовослужбовця до 1 січня 2004 року в місцевостях, де вона не могла працевлаштуватися за спеціальністю. Такий період зараховуватиметься до стажу, але не більше ніж за 10 років.

Окремі правила для втрачених документів

Проєктом передбачено окремий механізм підтвердження стажу для працівників підприємств, документи яких були втрачені або знищені внаслідок бойових дій чи перебування підприємства на тимчасово окупованій території.

Порядок підтвердження в таких випадках визначатиме Пенсійний фонд України за погодженням із Міністерством соціальної політики.

Крім того, якщо документи підприємства втрачено через ліквідацію або відсутність архівних матеріалів, Пенсійний фонд зможе за даними Реєстру застрахованих осіб встановлювати осіб, які працювали разом із заявником, та опитувати їх для підтвердження стажу.

Менше звернень до суду

Проєкт також спрощує процедуру підтвердження належності документів особі у випадках, коли прізвище, ім'я або по батькові в документах відрізняються від даних паспорта чи свідоцтва про народження.

Якщо з документів можна встановити, що вони належать одній особі, це питання вирішуватиметься Пенсійним фондом без звернення до суду. Судовий порядок застосовуватиметься лише тоді, коли адміністративно встановити належність документа неможливо.

Проєкт ще проходить обговорення

У Мінсоцполітики зазначили, що запропоновані зміни мають спростити підтвердження трудового стажу, особливо для громадян, які втратили документи через бойові дії, ліквідацію підприємств або інші обставини. Крім того, ширше використання електронних реєстрів і нових способів підтвердження стажу має зменшити кількість випадків, коли людям доводиться звертатися до суду.

Наразі проєкт постанови проходить громадське обговорення. Міністерство соціальної політики прийматиме пропозиції та зауваження до документа протягом 15 днів із дня його оприлюднення. Після завершення громадського обговорення документ може бути доопрацьований.

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