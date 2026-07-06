Без трудовой книжки и без суда: Минсоцполитики предлагает новые правила назначения пенсий

Пенсионный фонд сможет более активно использовать государственные электронные реестры, показания очевидцев и дополнительные документы для подтверждения стажа.

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Министерство социальной политики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает обновление порядка подтверждения трудового стажа для назначения пенсии в случаях, когда трудовая книжка отсутствует или содержит неполные или неверные записи.

Почему предлагают изменить порядок

3 июля Министерство социальной политики опубликовало проект постановления Кабинета Министров, которым предлагается обновить Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсии.

Как отмечает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, необходимость изменений связана с вступлением в силу Закона Украины от 9 апреля 2026 года № 4851-ІХ, который совершенствует механизм подтверждения страхового стажа и приводит законодательство в соответствие с современной системой электронного учета.

Какие документы будут подтверждать стаж

Как и ранее, основным документом для подтверждения стажа работы за периоды до введения персонифицированного учета, если в Реестре застрахованных лиц нет соответствующих электронных данных, останется трудовая книжка.

Если трудовая книжка отсутствует или содержит ошибки, подтвердить стаж можно будет:

сведениями из Реестра застрахованных лиц;

документами, сохранившимися у работника или работодателя, в частности справками, выписками из приказов, личными счетами, платежными ведомостями, банковскими документами о выплате заработной платы, письменными трудовыми договорами, характеристиками и другими документами;

документами, выданными архивными учреждениями;

показаниями не менее двух свидетелей в случаях, определенных законодательством;

решением суда об установлении факта нахождения в трудовых отношениях.

Основные нововведения

Проект постановления предусматривает ряд практических изменений.

В частности, предлагается расширить перечень документов, которые могут использоваться для подтверждения трудового стажа.

Пенсионный фонд сможет шире использовать информацию из государственных электронных реестров при назначении пенсии.

Если документы о стаже не сохранились, Пенсионный фонд будет иметь право подтверждать его на основании показаний не менее двух свидетелей.

Для лиц, которые вели личное крестьянское хозяйство или осуществляли предпринимательскую деятельность, расширяется перечень подтверждающих документов. В частности, можно будет использовать справки налоговых органов.

Также уточняется порядок зачисления в стаж периода проживания супруги военнослужащего до 1 января 2004 года в местностях, где она не могла трудоустроиться по специальности. Такой период будет засчитываться в стаж, но не более чем за 10 лет.

Особые правила для утраченных документов

Проектом предусмотрен отдельный механизм подтверждения стажа для работников предприятий, документы которых были утрачены или уничтожены в результате боевых действий или нахождения предприятия на временно оккупированной территории.

Порядок подтверждения в таких случаях будет определять Пенсионный фонд Украины по согласованию с Министерством социальной политики.

Кроме того, если документы предприятия утрачены вследствие ликвидации или отсутствия архивных материалов, Пенсионный фонд сможет по данным Реестра застрахованных лиц устанавливать лиц, работавших вместе с заявителем, и опрашивать их для подтверждения стажа.

Меньше обращений в суд

Проект также упрощает процедуру подтверждения принадлежности документов лицу в случаях, когда фамилия, имя или отчество в документах отличаются от данных паспорта или свидетельства о рождении.

Если по документам можно установить, что они принадлежат одному лицу, этот вопрос будет решаться Пенсионным фондом без обращения в суд. Судебный порядок будет применяться только в том случае, если административно установить принадлежность документа невозможно.

Проект пока находится на стадии обсуждения

В Минсоцполитики отметили, что предложенные изменения должны упростить подтверждение трудового стажа, особенно для граждан, утративших документы в результате боевых действий, ликвидации предприятий или других обстоятельств. Кроме того, более широкое использование электронных реестров и новых способов подтверждения стажа должно сократить количество случаев, когда людям приходится обращаться в суд.

В настоящее время проект постановления проходит общественное обсуждение. Министерство социальной политики будет принимать предложения и замечания по документу в течение 15 дней со дня его обнародования. По завершении общественного обсуждения документ может быть доработан.

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