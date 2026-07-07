ТЦК оштрафовал военнообязанного на 25,5 тысячи грн, однако не смог доказать, что повестка была направлена

В деле не нашлось доказательств, которые подтверждали бы направление повестки и законность наложения штрафа.

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Деснянский районный суд города Киева отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении на военнообязанного штрафа в размере 25 500 грн по части 3 статьи 210-1 КУоАП и закрыл производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил надлежащих доказательств, подтверждающих законность привлечения лица к административной ответственности.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал постановление начальника ТЦК от 27 февраля 2026 года, которым на него был наложен штраф в размере 25 500 грн по части 3 статьи 210-1 КУоАП за неявку по повестке 29 декабря 2025 года. В постановлении ТЦК указывалось, что повестка была направлена заказным почтовым отправлением, а неприбытие в территориальный центр комплектования было расценено как нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Истец отрицал факт совершения правонарушения и настаивал на том, что постановление является незаконным.

Дело суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон. Ответчик, хотя был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела и получил копию определения об открытии производства вместе с исковым заявлением, не представил отзыв на иск и не предоставил суду доказательств в подтверждение правомерности своего решения.

Что установил суд

Суд указал, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность обжалуемого решения.

Вместе с тем материалы дела, как установил суд, не содержат подтверждений того, что повестка вообще была направлена истцу и по какому именно адресу она была отправлена. Кроме того, в деле отсутствовала справка АО «Укрпочта» о причинах возврата либо досылки почтового отправления, которая могла бы подтвердить обстоятельства доставки либо возврата письма отправителю.

Одного постановления недостаточно

Отдельно суд подчеркнул, что само постановление о привлечении к административной ответственности не может являться единственным доказательством вины лица.

Помимо этого постановления ответчик не представил никаких доказательств, подтверждающих нарушение истцом законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Поскольку ответчик не доказал наличие в действиях истца состава административного правонарушения и не предоставил надлежащих доказательств, суд признал факт совершения правонарушения недоказанным.

Суд также обратил внимание, что непредставление субъектом властных полномочий отзыва без уважительных причин в соответствии с частью 4 статьи 159 КАС Украины может быть расценено как признание иска. В данном деле № 754/6497/26 ответчик не воспользовался своим правом представить возражения либо доказательства в подтверждение законности постановления.

Суд применил принцип презумпции невиновности

В решении суд подчеркнул, что принцип презумпции невиновности распространяется и на дела об административных правонарушениях.

Суд сослался на Конституцию Украины и практику Европейского суда по правам человека, отметив, что все сомнения относительно события правонарушения и виновности лица должны толковаться в его пользу. Также суд подчеркнул, что как граждане, так и территориальные центры комплектования и социальной поддержки обязаны действовать в соответствии с требованиями закона, а при рассмотрении дел об административных правонарушениях орган обязан всесторонне выяснить обстоятельства и собрать надлежащие доказательства.

Решение суда

Деснянский районный суд города Киева удовлетворил административный иск, отменил постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 500 грн, закрыл производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях истца состава административного правонарушения и взыскал с ответчика за счет бюджетных ассигнований в пользу истца 665,60 грн судебного сбора.

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