  1. Судебная практика
  2. / В Украине

ТЦК оштрафовал военнообязанного на 25,5 тысячи грн, однако не смог доказать, что повестка была направлена

10:15, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В деле не нашлось доказательств, которые подтверждали бы направление повестки и законность наложения штрафа.
ТЦК оштрафовал военнообязанного на 25,5 тысячи грн, однако не смог доказать, что повестка была направлена
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Деснянский районный суд города Киева отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении на военнообязанного штрафа в размере 25 500 грн по части 3 статьи 210-1 КУоАП и закрыл производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил надлежащих доказательств, подтверждающих законность привлечения лица к административной ответственности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Истец обжаловал постановление начальника ТЦК от 27 февраля 2026 года, которым на него был наложен штраф в размере 25 500 грн по части 3 статьи 210-1 КУоАП за неявку по повестке 29 декабря 2025 года. В постановлении ТЦК указывалось, что повестка была направлена заказным почтовым отправлением, а неприбытие в территориальный центр комплектования было расценено как нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Истец отрицал факт совершения правонарушения и настаивал на том, что постановление является незаконным.

Дело суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон. Ответчик, хотя был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела и получил копию определения об открытии производства вместе с исковым заявлением, не представил отзыв на иск и не предоставил суду доказательств в подтверждение правомерности своего решения.

Что установил суд

Суд указал, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность обжалуемого решения.

Вместе с тем материалы дела, как установил суд, не содержат подтверждений того, что повестка вообще была направлена истцу и по какому именно адресу она была отправлена. Кроме того, в деле отсутствовала справка АО «Укрпочта» о причинах возврата либо досылки почтового отправления, которая могла бы подтвердить обстоятельства доставки либо возврата письма отправителю.

Одного постановления недостаточно

Отдельно суд подчеркнул, что само постановление о привлечении к административной ответственности не может являться единственным доказательством вины лица.

Помимо этого постановления ответчик не представил никаких доказательств, подтверждающих нарушение истцом законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Поскольку ответчик не доказал наличие в действиях истца состава административного правонарушения и не предоставил надлежащих доказательств, суд признал факт совершения правонарушения недоказанным.

Суд также обратил внимание, что непредставление субъектом властных полномочий отзыва без уважительных причин в соответствии с частью 4 статьи 159 КАС Украины может быть расценено как признание иска. В данном деле № 754/6497/26 ответчик не воспользовался своим правом представить возражения либо доказательства в подтверждение законности постановления.

Суд применил принцип презумпции невиновности

В решении суд подчеркнул, что принцип презумпции невиновности распространяется и на дела об административных правонарушениях.

Суд сослался на Конституцию Украины и практику Европейского суда по правам человека, отметив, что все сомнения относительно события правонарушения и виновности лица должны толковаться в его пользу. Также суд подчеркнул, что как граждане, так и территориальные центры комплектования и социальной поддержки обязаны действовать в соответствии с требованиями закона, а при рассмотрении дел об административных правонарушениях орган обязан всесторонне выяснить обстоятельства и собрать надлежащие доказательства.

Решение суда

Деснянский районный суд города Киева удовлетворил административный иск, отменил постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 500 грн, закрыл производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях истца состава административного правонарушения и взыскал с ответчика за счет бюджетных ассигнований в пользу истца 665,60 грн судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы повестка ТЦК мобилизация военнообязанный

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС применила позицию ЕСПЧ относительно непосильного судебного сбора для юридических лиц

Отказ юридическому лицу в отсрочке уплаты судебного сбора без оценки его имущественного положения может нарушать право на доступ к суду.

ВСП согласовал назначение экс-председателя ВАКС Елены Танасевич судьей Апелляционной палаты

Высший совет правосудия рекомендовал назначить Олену Танасевич судье́й Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Могут ли забрать квартиру или арестовать счета: главные вопросы о долгах в военное положение

В каких условиях должник рискует потерять квартиру, какие счета могут быть арестованы и какие гарантии действуют во время военного положения.

После конфликта с соседкой в Viber-чате военнослужащий обратился в суд: как ВС оценил эмоциональные высказывания в чате соседей

200 тысяч гривен за сообщения в Viber-чате соседей: Верховный Суд оставил без удовлетворения иск военнослужащего.

Минцифры запускает новый этап цифровизации государственных сервисов с помощью ИИ-ассистентов в ЦПАУ

В Минцифры сообщили о подготовке к внедрению искусственного интеллекта в работу ЦПАУ для автоматизации части процессов и улучшения предоставления административных услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]