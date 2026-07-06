Разрушенные музеи, архивы и памятники: в приложении «Дия» открыли новые категории заявок в Реестр ущерба

К участию в тестировании приглашаются владельцы и балансодержатели культурных объектов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения России.

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В приложении «Дия» открыта регистрация на бета-тестирование новых категорий заявлений в международный Реестр убытков. Новые категории В2 и С2 касаются утраты, повреждения или уничтожения объектов и зданий, относящихся к культурным ценностям, в результате полномасштабного вторжения России.

Какие заявления можно будет подать

Новые категории заявлений позволят государственным органам, учреждениям и юридическим лицам, независимо от формы собственности, сообщать о повреждении, утрате или уничтожении объектов культурного наследия и культурных ценностей, вызванных полномасштабной войной.

Кто может принять участие в тестировании

Принять участие в бета-тестировании могут государственные органы, учреждения и юридические лица, если после 24 февраля 2022 года они утратили или понесли повреждения:

памятников и исторических зданий;

музеев, архивов и библиотек;

музейных экспонатов, архивных документов, рукописей и коллекций;

произведений искусства и других культурных ценностей.

Участникам предлагается заполнить специальную форму, чтобы протестировать новые категории заявок и помочь усовершенствовать сервис до его официального запуска.

Для чего создан Реестр убытков

Международный реестр убытков создан для сбора заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненных после 24 февраля 2022 года на территории Украины в результате международно-противоправных действий России.

Услугу реализуют Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство юстиции Украины. Развитие сервиса обеспечивает Фонд «Евразия» при финансовой поддержке UK Dev и швейцарско-украинской программы EGAP, которую внедряет Фонд «Восточная Европа».

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