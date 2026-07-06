  1. В Украине

Разрушенные музеи, архивы и памятники: в приложении «Дия» открыли новые категории заявок в Реестр ущерба

20:06, 6 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
К участию в тестировании приглашаются владельцы и балансодержатели культурных объектов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения России.
Разрушенные музеи, архивы и памятники: в приложении «Дия» открыли новые категории заявок в Реестр ущерба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дия» открыта регистрация на бета-тестирование новых категорий заявлений в международный Реестр убытков. Новые категории В2 и С2 касаются утраты, повреждения или уничтожения объектов и зданий, относящихся к культурным ценностям, в результате полномасштабного вторжения России.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие заявления можно будет подать

Новые категории заявлений позволят государственным органам, учреждениям и юридическим лицам, независимо от формы собственности, сообщать о повреждении, утрате или уничтожении объектов культурного наследия и культурных ценностей, вызванных полномасштабной войной.

Кто может принять участие в тестировании

Принять участие в бета-тестировании могут государственные органы, учреждения и юридические лица, если после 24 февраля 2022 года они утратили или понесли повреждения:

  • памятников и исторических зданий;
  • музеев, архивов и библиотек;
  • музейных экспонатов, архивных документов, рукописей и коллекций;
  • произведений искусства и других культурных ценностей.

Участникам предлагается заполнить специальную форму, чтобы протестировать новые категории заявок и помочь усовершенствовать сервис до его официального запуска.

Для чего создан Реестр убытков

Международный реестр убытков создан для сбора заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненных после 24 февраля 2022 года на территории Украины в результате международно-противоправных действий России.

Услугу реализуют Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство юстиции Украины. Развитие сервиса обеспечивает Фонд «Евразия» при финансовой поддержке UK Dev и швейцарско-украинской программы EGAP, которую внедряет Фонд «Восточная Европа».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Дия реестр ущерба обстрел культура

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Для медиков будут покупать жилые дома с земельными участками: решение Кабмина

Правительство изменило правила использования бюджетных средств на обеспечение медиков жильем и уточнило условия реализации программы.

64 контейнера-«призрака»: государство планирует передать военным портовые грузы, стоявшие с 2012 года

В одесских портах годами хранятся десятки контейнеров, заблокированных устаревшим законодательством: правительство предлагает передать имущество государству для нужд обороны.

Кабмин изменил правила государственной поддержки аграриев: новые условия компенсации за сельгосптехнику

Правительство изменило правила государственной поддержки: расширен круг агропроизводителей, которые могут получить 40% компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, а также уточнен порядок подтверждения права на выплату и формирование стоимости техники.

Бронирование сверх лимита: бизнес может потерять статус критически важного

Превышение лимита забронированных — это не просто формальное нарушение, а прямое основание для потери предприятием статуса критически важного.

Первые решения Верховного Суда по OnlyFans: почему «письма из Великобритании» мало для миллионных штрафов ГНС

Верховный Суд разграничил налоговую информацию и доказательство получения дохода, возложив обязанность подтверждения реальных транзакций на налоговую.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]