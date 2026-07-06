  1. В Украине

Вторичная детонация в Вишневом: Владимир Зеленский ожидает подробного доклада от СБУ и разведки

19:59, 6 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заявил, что после массированной российской атаки спецслужбы должны подробно установить обстоятельства взрыва, а правительство выделит средства на помощь местному сообществу.
Вторичная детонация в Вишневом: Владимир Зеленский ожидает подробного доклада от СБУ и разведки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Службы безопасности Украины и разведки подробного расследования обстоятельств вторичной детонации в Вишневом Киевской области после массированной российской атаки. По его словам, Кабинет министров также выделит средства из резервного фонда для помощи местному сообществу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам президента, после российского удара спасательные работы продолжаются. Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине 68 ракет, значительная часть из которых была баллистической, а также более 350 беспилотников различных типов, в частности реактивные дроны типа «Шахед». «Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и вреда украинцам и Украине», — отметил Зеленский.

По информации главы государства, в результате этого массированного удара погибли 22 человека. По его словам, основной целью российской атаки на этот раз были Киев и Киевская область.

СБУ и разведка выяснят обстоятельства в Вишневом

Зеленский заявил, что в Вишневом под Киевом сложилась тяжелая ситуация из-за вторичной детонации.

Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко с ночи фактически каждые полчаса докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров.

Президент подчеркнул, что ожидает от Службы безопасности Украины и разведки подробного расследования того, что произошло в Вишневом.

Правительство выделит помощь общине

Президент также сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Юлией Свириденко.

«Кабинет министров выделит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого: последствия настолько серьезны, что собственных сил общины не хватит», – заверил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ война Киевская область Владимир Зеленский обстрел

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Для медиков будут покупать жилые дома с земельными участками: решение Кабмина

Правительство изменило правила использования бюджетных средств на обеспечение медиков жильем и уточнило условия реализации программы.

64 контейнера-«призрака»: государство планирует передать военным портовые грузы, стоявшие с 2012 года

В одесских портах годами хранятся десятки контейнеров, заблокированных устаревшим законодательством: правительство предлагает передать имущество государству для нужд обороны.

Кабмин изменил правила государственной поддержки аграриев: новые условия компенсации за сельгосптехнику

Правительство изменило правила государственной поддержки: расширен круг агропроизводителей, которые могут получить 40% компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, а также уточнен порядок подтверждения права на выплату и формирование стоимости техники.

Бронирование сверх лимита: бизнес может потерять статус критически важного

Превышение лимита забронированных — это не просто формальное нарушение, а прямое основание для потери предприятием статуса критически важного.

Первые решения Верховного Суда по OnlyFans: почему «письма из Великобритании» мало для миллионных штрафов ГНС

Верховный Суд разграничил налоговую информацию и доказательство получения дохода, возложив обязанность подтверждения реальных транзакций на налоговую.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]