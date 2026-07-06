Вторичная детонация в Вишневом: Владимир Зеленский ожидает подробного доклада от СБУ и разведки

Президент заявил, что после массированной российской атаки спецслужбы должны подробно установить обстоятельства взрыва, а правительство выделит средства на помощь местному сообществу.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Службы безопасности Украины и разведки подробного расследования обстоятельств вторичной детонации в Вишневом Киевской области после массированной российской атаки. По его словам, Кабинет министров также выделит средства из резервного фонда для помощи местному сообществу.

По словам президента, после российского удара спасательные работы продолжаются. Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине 68 ракет, значительная часть из которых была баллистической, а также более 350 беспилотников различных типов, в частности реактивные дроны типа «Шахед». «Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и вреда украинцам и Украине», — отметил Зеленский.

По информации главы государства, в результате этого массированного удара погибли 22 человека. По его словам, основной целью российской атаки на этот раз были Киев и Киевская область.

СБУ и разведка выяснят обстоятельства в Вишневом

Зеленский заявил, что в Вишневом под Киевом сложилась тяжелая ситуация из-за вторичной детонации.

Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко с ночи фактически каждые полчаса докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров.

Президент подчеркнул, что ожидает от Службы безопасности Украины и разведки подробного расследования того, что произошло в Вишневом.

Правительство выделит помощь общине

Президент также сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Юлией Свириденко.

«Кабинет министров выделит средства из резервного фонда на помощь общине Вишневого: последствия настолько серьезны, что собственных сил общины не хватит», – заверил Президент.

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