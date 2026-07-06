Вторинна детонація у Вишневому: Володимир Зеленський чекає детальної доповіді СБУ та розвідки

Президент заявив, що після масованої російської атаки спецслужби мають детально встановити обставини вибуху, а уряд виділить кошти на допомогу громаді.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації у Вишневому на Київщині після масованої російської атаки. За його словами, Кабінет Міністрів також виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді.

За словами Президента, після російського удару ще тривають рятувальні роботи. Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні 68 ракет, значна частина з яких була балістичними, а також понад 350 безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони типу «Шахед». «Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні», – зазначив Зеленський.

За інформацією Глави держави, внаслідок цього масованого удару загинули 22 людини. За його словами, основною ціллю російської атаки цього разу були Київ і Київська область.

СБУ та розвідка з'ясують обставини у Вишневому

Зеленський заявив, що у Вишневому під Києвом склалася важка ситуація через вторинну детонацію.

Він повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко від ночі фактично кожні пів години доповідає про хід рятувальної операції, розбір завалів і гасіння пожеж.

Президент наголосив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому.

Уряд виділить допомогу громаді

Президент також повідомив, що обговорив ситуацію з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

«Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить», – запевнив Президент.

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