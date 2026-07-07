Можно ли через суд оспорить решение ВВК, если военнообязанного не осмотрели невролог и психиатр

Мужчина заявил, что при прохождении ВВК его не осмотрели невролог и психиатр, однако суд отказал в отмене решения комиссии.

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Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнообязанного, который оспаривал постановление ВВК о признании его годным к военной службе. Истец утверждал, что комиссия не учла его медицинские документы, не провела его осмотр врачами-неврологом и психиатром, а также не выполнила необходимые исследования. Вместе с тем суд пришел к выводу, что при рассмотрении подобных споров он проверяет лишь законность процедуры принятия решения ВВК, а не правильность установленного диагноза или медицинских выводов. Кроме того, суд обратил внимание, что истец не воспользовался предусмотренным Положением о военно-врачебной экспертизе механизмом пересмотра постановления в ВВК региона или Центральной военно-врачебной комиссии.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием отменить постановление военно-врачебной комиссии от 3 мая 2024 года, которым он был признан годным к военной службе. Также он просил обязать ВВК направить его на стационарное обследование в неврологическое и психиатрическое отделения, провести повторный медицинский осмотр и принять новое постановление, признав его годным только к службе в воинских частях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны в соответствии со статьей 22 Расписания болезней.

По словам истца, при прохождении ВВК комиссия не учла ранее установленные диагнозы, рекомендации врачей других медицинских учреждений, медицинскую документацию и историю болезни. Он отмечал, что его не осмотрели врачи-невролог и психиатр, не провели электроэнцефалограмму, хотя такое исследование рекомендовали врачи, которые ранее его обследовали. По его мнению, вследствие этого решение ВВК не отражало реальное состояние его здоровья, а дальнейшее прохождение военной службы негативно влияло на его здоровье.

Суд установил, что 3 мая 2024 года истец прошел медицинский осмотр ВВК, которая признала его годным к военной службе по статье 22 «В» графы II Расписания болезней. Уже на следующий день он был призван на военную службу по мобилизации и направлен в воинскую часть. Эти обстоятельства подтверждались военным билетом и официальными письмами соответствующих органов.

Что отметил суд

Суд проанализировал положения Закона «О воинской обязанности и военной службе» и Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны №402.

При этом суд сослался на правовые позиции Верховного Суда, согласно которым административный суд не обладает специальными медицинскими знаниями и поэтому не вправе проверять правильность установленного диагноза, соответствие заболевания конкретной статье Расписания болезней либо оценивать профессиональные действия врачей — членов ВВК. Такие вопросы относятся к компетенции военно-врачебных комиссий.

Суд подчеркнул, что при рассмотрении споров относительно решений ВВК он может проверять лишь законность вывода комиссии в пределах соблюдения процедуры его принятия. В свою очередь оценка диагноза, определение степени нарушения функций организма и установление годности либо негодности к военной службе относятся к дискреционным полномочиям военно-врачебных комиссий. Суд не вправе подменять собой этот орган и осуществлять собственную медицинскую оценку.

Отдельно суд обратил внимание, что Положение №402 предусматривает механизм пересмотра постановлений ВВК. Если лицо не согласно с решением комиссии относительно годности к военной службе, оно вправе обратиться в ВВК региона либо Центральную военно-врачебную комиссию для пересмотра такого вывода. Однако материалы дела №420/21277/24 свидетельствовали, что истец не воспользовался этим правом и не инициировал пересмотр постановления ВВК в указанном порядке.

Кроме того, суд отметил, что исковое заявление не содержало конкретных доводов о нарушении порядка проведения военно-врачебной экспертизы. Фактически истец выражал несогласие именно с оценкой состояния своего здоровья и выводом о годности к военной службе. Вместе с тем из материалов дела суд не установил нарушений процедуры проведения медицинского осмотра, которые могли бы служить основанием для отмены постановления ВВК.

Решение суда

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении всех исковых требований. Суд пришел к выводу, что оснований для отмены постановления ВВК о признании истца годным к военной службе нет, поскольку нарушений процедуры его принятия не установлено. При этом суд не оценивал правильность медицинских выводов ВВК по существу, а лишь проверил, существовали ли правовые основания для отмены постановления с учетом соблюдения установленной процедуры. В связи с этим суд также отказал в удовлетворении производных требований о направлении на стационарное обследование, проведении повторного медицинского осмотра и принятии нового решения о степени годности к военной службе.

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