Почему не хватает мест на экзамен по государственному языку: Комиссия объяснила, как проходит регистрация

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка рассказали, от чего зависит количество мест на экзамене, когда открывается регистрация и почему кандидатам рекомендуют не откладывать регистрацию.

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Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила, как формируется количество мест для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком, когда открывается регистрация и на что стоит обратить внимание кандидатам.

Как формируются места для сдачи экзамена

В Комиссии сообщили, что уполномоченные учреждения проводят экзамены в соответствии с утвержденными графиками, согласованными с Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Количество экзаменационных сессий и работа уполномоченных учреждений планируются с учетом бюджетного финансирования, предусмотренного на текущий год. Обычно ежемесячно Комиссия обеспечивает от 4 до 6 тысяч экзаменационных мест, которые распределяются между экзаменационными сессиями.

Когда открывается регистрация

Регистрацию на сдачу экзамена Комиссия открывает ежемесячно.

В конце каждого текущего месяца, за исключением декабря, на официальном сайте Комиссии в разделе «Новости» и на ее странице в Facebook публикуется информация о дате и времени открытия регистрации на следующие экзамены.

Почему не все места используются

В Комиссии отметили, что на эффективность использования экзаменационных мест влияют несколько субъективных факторов.

В частности, часть мест в уполномоченных учреждениях остается незаполненной, особенно в начале месяца. Также бывают случаи, когда кандидаты регистрируются, но не приходят на экзамен или приступают к выполнению заданий и не завершают их.

Какие рекомендации дали кандидатам

Национальная комиссия призвала ответственно относиться к регистрации и планированию времени.

Кандидатам рекомендуют не откладывать регистрацию на конец месяца, а выбирать доступные места уже в первые дни. Если возникают обстоятельства, из-за которых невозможно прийти на экзамен, следует заранее отменить регистрацию, чтобы освободившееся место смог занять другой человек.

Также в Комиссии советуют заранее готовиться к экзамену по образцам тестовых заданий и при регистрации выбирать места из всего перечня уполномоченных учреждений, а не ждать свободного места в конкретном учреждении.

Кто должен подтверждать знание государственного языка

В Комиссии напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона Украины граждане Украины обязаны владеть государственным языком.

В то же время документально подтверждать уровень владения государственным языком должны только лица, определенные статьей 9 этого Закона.

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