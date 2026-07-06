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Водителям грозит штраф до 1700 грн: когда придется платить за парковку под собственным домом

18:30, 6 июля 2026
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Автомобиль может быть эвакуирован, когда он мешает скорой помощи, пожарной технике или перекрывает выезд со двора.
Водителям грозит штраф до 1700 грн: когда придется платить за парковку под собственным домом
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В Украине разрешена парковка под жилыми домами, однако оставлять автомобиль на газонах и зелёных зонах, возле контейнеров для мусора и выездов со дворов, а также на тротуарах запрещено.

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Согласно Правилам дорожного движения Украины, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины №1306, а также нормам Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такое нарушение предусмотрен штраф от 340 гривен.

Также установлен ряд ограничений относительно парковки на дворовых территориях:

  • не ближе 5 метров от мусорных контейнеров;
  • не ближе 10 метров от выездов со дворов;
  • запрещена парковка на тротуарах, если для прохода пешеходов остаётся менее 2 метров;
  • запрещено занимать места, предназначенные для лиц с инвалидностью, без соответствующих оснований (штраф до 1700 гривен).

Дворы многоквартирных домов являются общей собственностью совладельцев, а порядок их использования определяется на общих собраниях или через объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Они могут принимать решения об организации парковки, разметке, установке шлагбаумов и определении гостевых мест.

В то же время самовольное установление ограничений без решения совладельцев считается незаконным.

Отдельно отмечается, что в случае нарушения правил автомобиль может быть эвакуирован. Стоимость эвакуации стартует от 1680 гривен, а хранение на штрафплощадке составляет около 324 гривен в сутки. Чаще всего эвакуация применяется в случаях блокировки проезда спецтранспорта или выезда со двора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине водители обязаны соблюдать правила безопасной перевозки людей. Одним из требований является перевозка только того количества пассажиров, которое предусмотрено техническими характеристиками автомобиля и указано в его регистрационных документах.

Полиция имеет право остановить транспортное средство и проверить, соответствует ли фактическое количество пассажиров данным, указанным в регистрационных документах. Именно водитель обязан оплатить наложенный штраф, даже если инициатором поездки с лишним пассажиром было другое лицо.

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