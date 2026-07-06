Штраф до 3 400 грн или тюрьма — какое наказание грозит за ложный вызов экстренных служб

В Украине нарушителей могут оштрафовать, обязать возместить расходы на выезд служб, а в отдельных случаях — привлечь к уголовной ответственности.

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Умышленный ложный вызов полиции, скорой помощи, спасателей или других экстренных служб является административным правонарушением. За такие действия предусмотрен не только штраф, но и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.

Какое наказание предусмотрено за ложный вызов

За заведомо ложный вызов полиции, бригады скорой медицинской помощи, пожарно-спасательной службы или других аварийных служб в Украине предусмотрена административная ответственность по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое нарушение гражданам грозит штраф в размере от 850 до 3 400 гривен.

Придется компенсировать расходы служб

Помимо уплаты штрафа, нарушитель также обязан компенсировать расходы экстренных служб, связанные с выездом на вызов. Речь идет о расходах на топливо, амортизацию транспорта и работу специалистов.

Когда наступает уголовная ответственность

Если же ложный вызов сопровождается сообщением об угрозе взрыва или может повлечь за собой другие тяжкие последствия, ответственность наступает уже по статье 259 Уголовного кодекса Украины.

В таком случае наказание может составить до 8 лет лишения свободы.

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