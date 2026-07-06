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Советскую символику хотят убрать даже с памятников: Эстония готовит новый закон

17:36, 6 июля 2026
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Правительство планирует определить механизм демонтажа объектов, прославляющих советский режим.
Советскую символику хотят убрать даже с памятников: Эстония готовит новый закон
Фото: ERR
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Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии планирует осенью представить в парламент новый законопроект, который должен определить порядок демонтажа советской символики из общественного пространства, в частности с объектов, находящихся под государственной охраной как культурное наследие. Об этом сообщает ERR.

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Необходимость разработки нового законопроекта возникла после того, как в марте 2023 года президент Эстонии Алар Карис отказался подписать принятые парламентом поправки к Строительному кодексу. Глава государства тогда заявил, что документ не соответствует Конституции из-за недостаточной правовой определенности.

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста отметила, что основным предметом дискуссий остаются здания и другие объекты с советской символикой, которые были возведены для демонстрации власти советского режима.

По её мнению, такие объекты не должны считаться наиболее ценной частью культурного наследия Эстонии, поэтому их можно вывести из-под государственной охраны.

В то же время часть экспертов выступает за сохранение их охранного статуса, в связи с чем вокруг законодательной инициативы продолжаются дискуссии.

Председатель экономической комиссии парламента Эстонии Марек Рейнаас сообщил, что между комиссией и Министерством юстиции достигнута договоренность: ведомство подготовит новый законопроект и внесет его в парламент осенью, после чего депутаты приступят к его рассмотрению.

По словам Рейнааса, часть советской символики уже демонтирована, однако многие объекты до сих пор находятся под государственной охраной, поэтому для решения этого вопроса необходимо принять отдельный закон.

Лийза-Ли Пакоста также сообщила, что подготовка законопроекта затянулась из-за разногласий с Министерством культуры.

В Министерстве культуры Эстонии, в свою очередь, заявили, что после весны 2025 года в ведомство не поступало никаких обращений относительно подготовки этого законопроекта.

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закон Эстония

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