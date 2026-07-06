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Радянську символіку хочуть прибрати навіть із пам'яток: Естонія готує новий закон

17:36, 6 липня 2026
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Уряд планує визначити механізм демонтажу об'єктів, що прославляють радянський режим.
Радянську символіку хочуть прибрати навіть із пам'яток: Естонія готує новий закон
Фото: ERR
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Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має визначити порядок демонтажу радянської символіки з публічного простору, зокрема з об’єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина. Про це повідомляє ERR.

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Необхідність розробки нового законопроєкту виникла після того, як у березні 2023 року президент Естонії Алар Каріс відмовився підписати ухвалені парламентом поправки до Будівельного кодексу. Глава держави тоді заявив, що документ не відповідає Конституції через недостатню правову визначеність.

Міністерка юстиції та цифрових технологій Лійза-Лі Пакоста зазначила, що основним предметом дискусій залишаються будівлі та інші об'єкти із радянською символікою, які були зведені для демонстрації влади радянського режиму.

На її думку, такі об'єкти не повинні вважатися найціннішою частиною культурної спадщини Естонії, тому їх можна вивести з-під державної охорони.

Водночас частина експертів виступає за збереження їхнього охоронного статусу, через що навколо законодавчої ініціативи тривають дискусії.

Голова економічної комісії парламенту Естонії Марек Рейнаас повідомив, що між комісією та Міністерством юстиції досягнуто домовленості: відомство підготує новий законопроєкт і внесе його до парламенту восени, після чого депутати розпочнуть його розгляд.

За словами Рейнааса, частину радянської символіки вже демонтовано, однак багато об'єктів досі перебувають під державною охороною, тому для вирішення цього питання необхідно ухвалити окремий закон.

Лійза-Лі Пакоста також повідомила, що підготовка законопроєкту затягнулася через розбіжності з Міністерством культури.

У Міністерстві культури Естонії, своєю чергою, заявили, що після весни 2025 року до відомства не надходило жодних звернень щодо підготовки цього законопроєкту.

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закон Естонія

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