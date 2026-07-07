Поврежденное из-за войны имущество: на каких условиях собственники могут получить компенсацию от государства

От программы «еВосстановление» до специальных механизмов поддержки бизнеса – разбираем, кто имеет право на компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате войны имущество, какие документы необходимо подготовить и какие юридические нюансы могут повлиять на получение выплат.

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Российская вооруженная агрессия оставила без домов и производственных помещений сотни тысяч украинцев. В результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и боевых действий были повреждены или полностью уничтожены квартиры, частные дома, предприятия и другие объекты недвижимости. Вместе с тем, вместе с вопросом восстановления имущества для пострадавших не менее важным стало другое – можно ли получить компенсацию от государства и что для этого необходимо сделать.

Сегодня законодательство предусматривает несколько различных механизмов возмещения, однако они не универсальны. Правила получения компенсации зависят от вида недвижимости, статуса собственника, даты возникновения повреждений, местоположения объекта и других юридически значимых обстоятельств. Именно поэтому одинаковые на первый взгляд ситуации на практике могут иметь разные правовые последствия.

Из каких нормативных актов состоит система компенсации

Государственная система возмещения ущерба формировалась постепенно в ответ на вызовы войны. Первым шагом стало утверждение постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года № 326 Порядка определения ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Документ установил общие правила фиксации и оценки потерь, понесенных государством, гражданами и субъектами хозяйствования начиная с 19 февраля 2014 года.

Впоследствии Правительство приняло постановление от 26 марта 2022 года № 380, которое ввело механизм предоставления информационных сообщений о поврежденных или уничтоженных объектах недвижимости. Именно благодаря этому удалось создать единую систему учета жилья, пострадавшую в результате боевых действий, ракетных ударов, диверсий или террористических актов.

Однако ключевым документом в сфере компенсации стал Закон Украины №2923-IX «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…», вступивший в силу 22 мая 2023 года. Он определил, кто может претендовать на государственную поддержку, какие виды компенсации существуют и при каких условиях они предоставляются.

Какие механизмы компенсации действуют сегодня

На сегодняшний день в Украине фактически функционируют два отдельных механизма компенсации. Первый касается физических лиц и реализуется, прежде всего, через государственную программу «Восстановление», порядок работы которой утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 21 апреля 2023 года №381. Второй механизм ориентирован на юридические лица частного сектора, которые могут претендовать на частичную компенсацию стоимости имущества через специальные инструменты страхования военных рисков и программы, администрированные государством.

Отметим, что порядок получения компенсации, список документов и требования к заявителям существенно отличаются.

Кто может получить компенсацию

Статья 2 Закона №2923-IX определяет достаточно широкий круг лиц, способных претендовать на государственную компенсацию. Прежде всего, это граждане Украины – владельцы поврежденных или уничтоженных жилых объектов. В то же время законодатель не ограничился только классическими владельцами. Право на компенсацию также имеют заказчики строительства индивидуальных жилых домов, владельцы специального имущественного права на объекты незавершенного строительства, инвесторы жилищных проектов, члены жилищно-строительных кооперативов, фактически выкупившие жилье, но еще не оформившие право собственности, а также наследники таких лиц.

Отдельный порядок предусмотрен для ОСМД, жилищно-строительных кооперативов и управляющих, если повреждение касается общего имущества многоквартирного дома.

Приоритетное право на получение компенсации имеют:

Если имущество повреждено:

Участники боевых действий (УБД).

Лица с инвалидностью в результате войны.

Семьи погибших защитников.

Мобилизированы без статуса УБД.

Лица с инвалидностью I-II групп.

Многодетные семьи.

Родители-воспитатели детского дома семейного типа (ДБСТ).

Приемные родители.

Патронатные воспитатели.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Попечители, попечители.

Если имущество разрушено:

Участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью в результате войны;

Лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации и которым не предоставлен УБД;

Многодетные семьи;

Лица с инвалидностью I и II групп;

Внутри перемещенные лица в соответствии с критериями, определенными Кабинетом Министров Украины.

Какую компенсацию может получить владелец

Для граждан предусмотрено несколько форм государственной поддержки в зависимости от характера повреждений. Если жилье подлежит ремонту, компенсация может быть предоставлена ​​в виде средств для проведения восстановительных работ. В случае полного уничтожения объекта, собственник может получить жилищный сертификат для приобретения нового жилья или компенсацию для строительства нового дома на собственном земельном участке.

При этом закон устанавливает ряд обязательных условий ных условий. В частности, объект должен быть поврежден после введения военного положения 24 февраля 2022 года, находиться на территории, где на дату обращения возможно предоставление соответствующей государственной услуги, а право собственности должно быть подтверждено сведениями Государственного реестра прав на недвижимое имущество или другими предусмотренными законом документами.

Как подать заявление и какие документы необходимо подготовить

Получение компенсации начинается с подачи заявления. Сделать это можно дистанционно через приложение или портал «Действие», а также через центр предоставления административных услуг или нотариуса.

Одним из ключевых условий получения компенсации является подтверждение права собственности на поврежденный или уничтоженный объект недвижимости. В большинстве случаев такое право подтверждается сведениями, внесенными в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21 апреля 2023 года №381, компенсация по программе «Восстановление» предоставляется, если сведения о праве собственности на объект содержатся в Государственном реестре вещных прав. Именно эти данные используются при проверке заявителя и принятии решения о назначении выплаты.

Впрочем, на практике значительное количество граждан сталкивается с проблемой отсутствия информации в Реестре. Чаще всего это касается жилья, право собственности на которое возникло до 2013 года и после этого не регистрировалось повторно из-за заключения сделок или других юридических действий. В этом случае заявителю необходимо сначала провести государственную регистрацию права собственности. Для этого можно обратиться к государственному регистратору или нотариусу, предоставив правоустанавливающие документы, также можно обратиться к обратиться в ЦНАП.

Если соответствующие документы отсутствуют, регистратор имеет право истребовать информацию из бюро технической инвентаризации. Если подтвердить право собственности административным путем невозможно, вопрос решается в судебном порядке путем обращения с иском о признании права собственности в соответствии со статьей 392 Гражданского кодекса Украины.

Совместная собственность и наследование: когда возникают дополнительные требования

На практике одними из самых сложных случаев, когда жилье принадлежит нескольким владельцам. В это время процедура получения компенсации имеет свои особенности, которые следует учитывать еще до подачи заявления. Если поврежденное жилье находится в общей собственности, обратиться за компенсацией может один из совладельцев. Однако для этого необходимо получить согласие других владельцев. Ее можно предоставить в электронной форме через приложение «Действие» или в письменном виде, удостоверив подпись у нотариуса.

Если совладельцем является малолетнее, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, соответствующее согласие от его имени дает законный представитель. Остальные правила действуют при полном уничтожении жилья. В такой ситуации каждый совладелец представляет отдельное заявление, а размер компенсации определяется в соответствии с его долей в праве собственности. Если же части официально не определены, их необходимо установить до обращения за компенсацией, оформив соответствующий договор у нотариуса.

Отдельно закон регулирует вопросы наследования. Если владелец поврежденного или уничтоженного жилья умер, не успев воспользоваться правом на компенсацию, это право переходит к его наследникам. После принятия наследства, получения свидетельства о праве на наследство и государственной регистрации права собственности, они могут обратиться за компенсацией в общем порядке.

Повторное повреждение жилья: что изменилось

Военные действия продолжаются, поэтому все чаще случаются случаи, когда уже отремонтированное или частично восстановленное жилье повторно испытывает разрушения. Порядок предоставления компенсации, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №381, предусматривает отдельную процедуру таких ситуаций.

Если предварительная компенсация еще не прошла верификацию, владельцу необходимо закрыть специальный счет, вернуть неиспользованные средства и инициировать проверку их целевого использования. Только после этого комиссия определяет новый объем повреждений и рассчитывает сумму дополнительной компенсации с учетом уже выполненных ремонтных работ.

Таким образом, повторное повреждение само по себе не лишает личности права на государственную поддержку, однако значительно усложняет процедуру ее получения.

Отдельный механизм для бизнеса

С 1 января 2026 года бизнес имеет возможность использовать механизмы получения частичной компенсации за поврежденное/уничтоженное из-за войны имущество в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2025 г. № 1541, которое вступило в силу 29 ноября 2025 г., и которым утвержден Порядок предоставления частичной компенсации. вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков (далее – порядок компенсации).

Порядок компенсации определяет:

1) механизм предоставления частичной компенсации стоимости имущества хозяйствующих субъектов, уничтоженного или поврежденного вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации (далее - компенсация за повреждение/уничтожение имущества);

2) механизм частичной точной компенсации страховых премий (взносов) по договорам страхования от военных рисков (далее – компенсация страховых премий).

Участие в обоих механизмах осуществляется на платной основе. Компенсации осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет предприятия.

Для предприятий частного сектора государство ввело отдельную программу, реализуемую с участием Экспортно-кредитного агентства Украины. Ее главная особенность состоит в том, что компенсация распространяется только на те военные риски, которые наступили после обретения предприятием статуса участника программы.

Для получения возможности потенциального использования компенсации за повреждение/уничтожение имущества предприятие должно стать участником программы по компенсации за повреждение/уничтожение имущества и единовременно уплатить взнос при подаче заявления об участии в программе в размере 0,5 процента общей суммы вероятного ущерба за повреждение/уничтожение всего имущества/заявленного/ (сумма предполагаемого ущерба не может превышать действительной стоимости такого имущества по отчету об оценке имущества).

Какую роль играет судебная практика

После начала полномасштабной войны Верховный Суд сформировал важную правовую позицию. В постановлении от 14 апреля 2022 г. по делу № 308/9708/19 суд признал возможность рассмотрения украинскими судами исков о возмещении вреда непосредственно в Российскую Федерацию, отметив, что государство-агрессор не может ссылаться на судебный иммунитет по делам, связанным с последствиями вооруженной агрессии. В то же время даже при наличии судебного решения вопрос его фактического выполнения пока остается открытым, поскольку механизмы принудительного взыскания средств с государства-агрессора еще формируются.

Система компенсации за разрушенное или поврежденное в результате войны имущество постепенно развивается, однако остается многоуровневой и юридически сложной. Для граждан основным инструментом является программа «Восстановление», тогда как бизнес пользуется отдельными механизмами компенсации военных рисков. В то же время успешное получение выплаты в значительной степени зависит не только от факта разрушения имущества, но и от надлежащего оформления права собственности, своевременной фиксации повреждений, правильности поданных документов и соблюдения всех процедурных требований.

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