Штраф до 3 400 грн або в'язниця – яке покарання загрожує за неправдивий виклик екстрених служб

В Україні порушників можуть оштрафувати, змусити компенсувати виїзд служб, а в окремих випадках — притягнути до кримінальної відповідальності.

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Свідомо неправдивий виклик поліції, швидкої допомоги, рятувальників чи інших екстрених служб є адміністративним правопорушенням. За такі дії передбачено не лише штраф, а в окремих випадках — і кримінальну відповідальність.

Яке покарання передбачене за хибний виклик

За завідомо неправдивий виклик поліції, бригади екстреної медичної допомоги, пожежно-рятувальної служби або інших аварійних служб в Україні передбачено адміністративну відповідальність за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке порушення громадянам загрожує штраф у розмірі від 850 до 3 400 гривень.

Доведеться компенсувати витрати служб

Окрім сплати штрафу, порушник також зобов'язаний компенсувати витрати екстрених служб, пов'язані з виїздом на виклик. Йдеться про витрати на пальне, амортизацію транспорту та роботу фахівців.

Коли настає кримінальна відповідальність

Якщо ж неправдивий виклик супроводжується повідомленням про загрозу вибуху або може спричинити інші тяжкі наслідки, відповідальність настає вже за статтею 259 Кримінального кодексу України.

У такому випадку покарання може становити до 8 років позбавлення волі.

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