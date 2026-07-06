Водіям загрожує штраф до 1700 грн: коли доведеться платити за паркування під власним будинком
В Україні дозволено паркування під будинками, але залишати автомобіль на газонах і зелених зонах, біля контейнерів для сміття та виїздів із дворів, а також на тротуарах, заборонено.
Згідно з Правилами дорожнього руху України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №1306, а також нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за таке порушення передбачено штраф від 340 гривень відповідно до КУпАП.
Також встановлено низку обмежень щодо паркування у дворових територіях:
- не ближче 5 метрів від сміттєвих контейнерів;
- не ближче 10 метрів від виїздів із дворів;
- заборонено паркування на тротуарах, якщо для проходу пішоходів залишається менше 2 метрів;
- заборонено займати місця, призначені для осіб з інвалідністю без відповідних підстав (штраф до 1700 гривень).
Двори багатоквартирних будинків є спільною власністю співвласників, а порядок користування ними визначається на загальних зборах або через об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Вони можуть ухвалювати рішення щодо організації паркування, розмітки, встановлення шлагбаумів і визначення гостьових місць.
Водночас самовільне встановлення обмежень без рішення співвласників вважається незаконним.
Окремо зазначається, що у разі порушення правил автомобіль може бути евакуйований. Вартість евакуації стартує від 1680 гривень, а зберігання на штрафмайданчику становить приблизно 324 гривні за добу. Найчастіше евакуацію застосовують у випадках блокування проїзду спецтранспорту або виїзду з двору.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні водії зобов'язані дотримуватися правил безпечного перевезення людей. Однією з вимог є перевезення лише тієї кількості пасажирів, яка передбачена технічними характеристиками автомобіля та зазначена в його реєстраційних документах.
Поліція має право зупинити транспортний засіб і перевірити, чи відповідає фактична кількість пасажирів даним, зазначеним у реєстраційних документах. Саме водій зобов'язаний сплатити накладений штраф, навіть якщо ініціатором поїздки із зайвим пасажиром була інша особа.
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