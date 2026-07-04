«Лишний» пассажир в автомобиле: когда водителю грозит штраф и кто его оплачивает

Какое количество пассажиров разрешено перевозить, кто оплачивает штраф и когда наказание может быть более строгим.

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В Украине водители обязаны соблюдать правила безопасной перевозки людей. Одним из требований является перевозка только того количества пассажиров, которое предусмотрено техническими характеристиками автомобиля и указано в его регистрационных документах.

Сколько пассажиров можно перевозить в автомобиле

Количество мест в легковом автомобиле определяется заводом-изготовителем и указывается в техническом паспорте транспортного средства. Именно эти данные являются определяющими при проверке.

Например, если в техпаспорте указано пять мест, то нахождение шестого человека в салоне уже считается нарушением правил дорожного движения.

Полиция имеет право остановить транспортное средство и проверить, соответствует ли фактическое количество пассажиров данным, указанным в регистрационных документах.

Ориентироваться нужно именно на информацию, внесенную в регистрационный документ транспортного средства, а не на то, сколько людей фактически может поместиться в салоне.

Кто оплачивает штраф за лишнего пассажира

За нарушение установленных правил перевозки пассажиров ответственность несет водитель автомобиля.

За превышение разрешенного количества пассажиров предусмотрен административный штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время это составляет 170 гривен.

Именно водитель обязан оплатить наложенный штраф, даже если инициатором поездки с лишним пассажиром был другой человек.

Распространяются ли эти правила на маршрутки и междугородние перевозки

Такие же требования распространяются и на профессиональных перевозчиков, осуществляющих междугородние или международные рейсы, а также на водителей маршрутных такси.

В таких транспортных средствах количество пассажиров также не может превышать количество мест для сидения. В случае нарушения предусмотрен штраф в размере 170 гривен.

Когда наказание может быть более строгим

Значительно более серьезная ответственность предусмотрена в случаях, когда людей перевозят в местах, не предназначенных для этого, в частности в прицепах или грузовых отсеках автомобилей без специального разрешения.

Такие действия закон расценивает как создание повышенной опасности для жизни и здоровья людей. В таких случаях санкции могут быть значительно более строгими, чем стандартный штраф за превышение разрешенного количества пассажиров, поскольку риск для участников дорожного движения существенно возрастает.

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