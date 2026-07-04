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Украинский национальный пантеон создадут на территории Киево-Печерской лавры

18:25, 4 июля 2026
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В Пантеоне могут перезахоронить выдающихся украинцев, которые сейчас похоронены за границей.
Украинский национальный пантеон создадут на территории Киево-Печерской лавры
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Украина официально начала практическую реализацию проекта по созданию Украинского национального пантеона. Кабмин принял постановление, которой определил, что мемориальный комплекс общенационального значения будет расположен на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

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Документ также распределяет полномочия между государственными органами, определяет основные этапы создания Пантеона и предусматривает проведение архитектурного конкурса, научного сопровождения, общественных обсуждений и подготовку к возможному перезахоронению выдающихся украинцев из-за границы.

Где создадут Украинский национальный пантеон

Кабмин постановлением №871 учредил Украинский национальный пантеон как мемориальный комплекс общенационального значения в составе Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», который находится в сфере управления Министерства культуры.

В Украинском институте национальной памяти отметили, что постановление было разработано именно Институтом и является логическим продолжением реализации проекта по созданию Украинского национального пантеона.

Также в УИНП напомнили, что Закон «Об Украинском национальном пантеоне» Верховная Рада приняла за основу и в целом 1 июля 2026 года. В Институте назвали это итогом длительного пути — от идеи, высказанной более 30 лет назад, до ее законодательного урегулирования.

Какие задачи получил Украинский институт национальной памяти

Постановлением правительства определено, что Украинский институт национальной памяти должен:

  • разработать концепцию функционирования и структуру Пантеона;
  • обеспечить научно-методическое сопровождение процесса его создания и определить формы мемориализации;
  • провести экспертные и общественные обсуждения по вопросам создания и деятельности Пантеона.

Что должно сделать Министерство культуры

На Министерство культуры возложены организационные вопросы, связанные с созданием мемориального комплекса.

В частности, министерство должно проработать вопрос размещения Пантеона на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» с учетом ограничений в использовании земельных участков, требований законодательства об охране культурного наследия и международных обязательств Украины.

Кроме того, Министерство культуры должно организовать и провести архитектурный конкурс на лучший архитектурный проект Пантеона. К участию планируют привлечь представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных объединений, а также ведущих архитекторов, историков и искусствоведов.

Планируют ли перезахоронение выдающихся украинцев

Отдельным пунктом постановления предусмотрена работа по возможному перезахоронению на территории Пантеона борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев.

Для этого Министерство иностранных дел совместно с Украинским институтом национальной памяти должны провести верификацию таких лиц и членов их семей, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно осуществить перезахоронение.

После завершения верификации МИД будет взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств для получения необходимых разрешений на эксгумацию и перезахоронение останков.

Как будут финансировать Украинский национальный пантеон

Правительство также определило, что создание, обустройство, содержание и обеспечение функционирования Украинского национального пантеона в составе Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» будет осуществляться за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом на соответствующий год, а также других источников, не запрещенных законодательством.

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Киев правительство Кабинет Министров Украины Киево-Печерская лавра

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