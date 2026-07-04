Мобилизованного нельзя автоматически лишить права быть опекуном недееспособного лица — Верховный Суд

КГС ВС разъяснил, существуют ли запреты или ограничения относительно назначения военнослужащего, проходящего военную службу, опекуном недееспособного лица.

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Сам по себе факт прохождения военной службы по мобилизации не является автоматическим и безусловным препятствием для назначения лица опекуном над недееспособным человеком. К такому правовому выводу пришла Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Вместе с тем в конкретном деле суд оставил без изменений решение об отказе в назначении мобилизованного племянника опекуном своего дяди, поскольку суды установили наличие других близких лиц, которые могли осуществлять опеку.

Обстоятельства дела

В суд обратился мужчина с заявлением о признании своего родного дяди недееспособным и назначении себя его опекуном. Заявитель указывал, что дядя много лет страдает психическим расстройством, является лицом с инвалидностью с детства, не способен осознавать значение своих действий и нуждается в постоянном постороннем уходе. По словам заявителя, именно он на протяжении длительного времени фактически ухаживал за родственником, обеспечивал его лекарствами, продуктами, сопровождал к врачам и помогал в быту. Орган опеки и попечительства также подал в суд представление о целесообразности назначения именно племянника опекуном.

Суд первой инстанции признал мужчину недееспособным и установил над ним опеку, однако отказал в назначении заявителя опекуном. Временно исполнение обязанностей опекуна было возложено на орган опеки и попечительства. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, исходя из того, что заявитель проходил военную службу по мобилизации, а также из наличия других близких лиц, которые могли осуществлять опеку.

В кассационной жалобе представитель заявителя настаивал, что закон не содержит запрета назначать военнослужащего опекуном, а сама мобилизация не может быть самостоятельным основанием для отказа. Также отмечалось, что именно заявитель длительное время фактически ухаживал за дядей, а других лиц, которые могли бы осуществлять опеку, нет.

Что указала Объединенная палата КГС ВС

Рассмотрев дело № 305/1557/24, Объединенная палата Кассационного гражданского суда обратила внимание, что статья 64 Гражданского кодекса содержит исчерпывающий перечень случаев, когда лицо не может быть опекуном. Среди таких оснований отсутствует прохождение военной службы, в том числе по мобилизации.

Верховный Суд также отметил, что законодательство о военной службе не устанавливает запрета для мобилизованного военнослужащего быть назначенным опекуном. Вместе с тем Закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает возможность увольнения военнослужащего со службы в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии, определенном законом, в частности если над таким лицом не осуществляется опека другими лицами.

Суд сформулировал правовой вывод, согласно которому сам по себе факт прохождения военной службы не может рассматриваться как автоматическое и безусловное препятствие для назначения военнослужащего опекуном. При рассмотрении таких дел суды должны устанавливать, имеются ли другие лица, которые осуществляют или могут осуществлять опеку над недееспособным человеком, оценивать их способность исполнять обязанности опекуна, а также исходить из наилучших интересов подопечного.

Почему кассационную жалобу все же не удовлетворили

Несмотря на сформулированный правовой вывод, Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Объединенная палата указала, что по этому делу суды установили наличие других близких лиц, которые могли осуществлять опеку над недееспособным. Именно это установленное судами обстоятельство стало основанием для отказа в назначении заявителя опекуном, а не сам факт прохождения им военной службы.

Верховный Суд также отказался отступать от своих предыдущих правовых выводов, изложенных в постановлениях от 24 декабря 2024 года по делу № 716/662/24 и от 27 февраля 2025 года по делу № 344/2344/24. Объединенная палата разъяснила, что и в тех делах отказ в назначении опекуном был обусловлен не самим фактом мобилизации кандидата, а установленным наличием других лиц, которые могли осуществлять опеку над недееспособным лицом.

Таким образом, Объединенная палата КГС ВС подтвердила, что сам по себе факт прохождения военной службы не может рассматриваться как автоматическое и безусловное препятствие для назначения военнослужащего опекуном. Вместе с тем в каждом деле суд должен оценивать конкретные обстоятельства, в частности наличие или отсутствие других лиц, которые осуществляют или могут осуществлять опеку, а также исходить из наилучших интересов недееспособного лица.

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