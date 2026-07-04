Мобілізованого не можна автоматично позбавити права бути опікуном недієздатної особи — Верховний Суд

КЦС ВС роз’яснив, чи є заборони або обмеження щодо призначення опікуном недієздатної особи військовослужбовця, який проходить військову службу.

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Сам по собі факт проходження військової служби за мобілізацією не є автоматичною та безумовною перешкодою для призначення особи опікуном над недієздатною людиною. Такий правовий висновок сформулювала Об'єднана палата Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Водночас у конкретній справі суд залишив без змін рішення про відмову в призначенні мобілізованого племінника опікуном свого дядька, оскільки суди встановили наявність інших близьких осіб, які могли здійснювати опіку.

Обставини справи

До суду звернувся чоловік із заявою про визнання свого рідного дядька недієздатним та призначення себе його опікуном. Заявник зазначав, що дядько багато років страждає на психічний розлад, є особою з інвалідністю з дитинства, не здатний усвідомлювати значення своїх дій і потребує постійного стороннього догляду. За словами заявника, саме він протягом тривалого часу фактично доглядав родича, забезпечував його ліками, продуктами, супроводжував до лікарів та допомагав у побуті. Орган опіки та піклування також подав до суду подання про доцільність призначення саме племінника опікуном.

Суд першої інстанції визнав чоловіка недієздатним і встановив над ним опіку, однак відмовив у призначенні заявника опікуном. Тимчасово виконання обов'язків опікуна було покладено на орган опіки та піклування. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, виходячи з того, що заявник проходив військову службу за мобілізацією, а також із наявності інших близьких осіб, які могли здійснювати опіку.

У касаційній скарзі представник заявника наполягав, що закон не містить заборони призначати військовослужбовця опікуном, а сама мобілізація не може бути самостійною підставою для відмови. Також зазначалося, що саме заявник тривалий час фактично доглядав дядька, а інших осіб, які могли б здійснювати опіку, немає.

Що зазначила Об'єднана палата КЦС ВС

Розглянувши справу 305/1557/24, Об'єднана палата Касаційного цивільного суду звернула увагу, що стаття 64 Цивільного кодексу містить вичерпний перелік випадків, коли особа не може бути опікуном. Серед таких підстав немає проходження військової служби, у тому числі за мобілізацією.

Верховний Суд також зазначив, що законодавство про військову службу не встановлює заборони для мобілізованого військовослужбовця бути призначеним опікуном. Натомість Закон «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачає можливість звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови, визначеній законом, зокрема якщо за такою особою не здійснюється опіка іншими особами.

Суд сформулював правовий висновок, згідно з яким сам по собі факт проходження військової служби не може розглядатися як автоматична та безумовна перешкода для призначення військовослужбовця опікуном. Під час розгляду таких справ суди мають встановлювати, чи є інші особи, які здійснюють або можуть здійснювати опіку над недієздатною людиною, оцінювати їхню здатність виконувати обов'язки опікуна, а також виходити з найкращих інтересів підопічного.

Чому касаційну скаргу все ж не задовольнили

Попри сформульований правовий висновок, Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Об'єднана палата зазначила, що у цій справі суди встановили наявність інших близьких осіб, які могли здійснювати опіку над недієздатним. Саме ця встановлена судами обставина стала підставою для відмови у призначенні заявника опікуном, а не сам факт проходження ним військової служби.

Верховний Суд також відмовився відступати від своїх попередніх правових висновків, викладених у постановах від 24 грудня 2024 року у справі № 716/662/24 та від 27 лютого 2025 року у справі № 344/2344/24. Об'єднана палата роз'яснила, що і в тих справах відмова у призначенні опікуном була зумовлена не самим фактом мобілізації кандидата, а встановленою наявністю інших осіб, які могли здійснювати опіку над недієздатною особою.

Таким чином, Об'єднана палата КЦС ВС підтвердила, що сам по собі факт проходження військової служби не може розглядатися як автоматична та безумовна перешкода для призначення військовослужбовця опікуном. Водночас у кожній справі суд повинен оцінювати конкретні обставини, зокрема наявність або відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати опіку, та виходити з найкращих інтересів недієздатної особи.

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