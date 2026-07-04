Їдете за кордон на авто — у яких країнах світу дійсне українське посвідчення водія, повний перелік

Перед поїздкою варто перевірити, чи визнає країна українські водійські права, щоб уникнути неприємностей на дорозі.

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Українці, які планують подорож або переїзд за кордон на власному автомобілі чи хочуть орендувати транспорт, повинні заздалегідь перевірити, чи визнає країна українське національне посвідчення водія. У більшості держав достатньо українських прав нового зразка, однак у низці країн керувати автомобілем дозволено лише за наявності міжнародного посвідчення водія. Саме тому перед поїздкою варто з'ясувати, які правила діють у країні призначення, щоб уникнути штрафів, проблем із поліцією або відмови в оренді автомобіля.

Де визнають українське посвідчення водія

Українське національне посвідчення водія визнається у державах, які є учасниками Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. За умови, що документ відповідає вимогам Конвенції, ним можна користуватися для керування транспортними засобами в цих країнах.

Водночас навіть у таких державах для участі в міжнародному дорожньому русі рекомендується оформити міжнародне посвідчення водія.

До переліку країн, які визнають українські національні посвідчення водія відповідно до Віденської конвенції, належать, зокрема:

Австрія, Азербайджан, Албанія, Багамські Острови, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Венесуела, В'єтнам, Вірменія, Гайана, Гана, Греція, Грузія, Данія, Демократична Республіка Конго, Еквадор, Естонія, Зімбабве, Ізраїль, Індонезія, Ірак, Іран, Іспанія, Італія, Казахстан, Катар, Кенія, Киргизстан, Північна Македонія, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Литва, Ліберія, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Монголія, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Перу, Південно-Африканська Республіка, Польща, Португалія, Кабо-Верде, Республіка Корея, Молдова, Російська Федерація, Румунія, Сан-Марино, Саудівська Аравія, Святий Престол, Сейшельські Острови, Сенегал, Сербія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, Таджикистан, Таїланд, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чехія, Чилі, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

У яких країнах потрібне міжнародне посвідчення водія

У країнах, що керуються положеннями Женевської конвенції про дорожній рух 1949 року, для керування транспортним засобом необхідно мати міжнародне посвідчення водія.

До таких держав належать:

Австралія, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенін, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гватемала, Домініканська Республіка, Єгипет, Індія, Ірландія, Ісландія, Йорданія, Камбоджа, Канада, Кіпр, Конго, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Лесото, Ліван, Мадагаскар, Малаві, Малайзія, Малі, Мальта, Намібія, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Сьєрра-Леоне, Руанда, Сирійська Арабська Республіка, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Того, Тринідад і Тобаго, Уганда, Фіджі, Шрі-Ланка, Ямайка та Японія.

Яким вимогам має відповідати українське посвідчення водія

Відповідно до Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року, національне посвідчення водія для використання за кордоном повинно містити:

прізвище;

ім'я та по батькові;

дату і місце народження;

орган, що видав посвідчення;

дату і місце видачі;

дату закінчення строку дії;

номер посвідчення;

підпис, штамп або печатку органу, що видав документ;

підпис власника;

фотографію власника;

категорії або підкатегорії транспортних засобів із зазначенням дат видачі та закінчення строку їх дії.

Крім цього, національне законодавство може передбачати внесення до посвідчення додаткових відомостей, а також визначає його формат і зовнішній вигляд.

Коли варто обміняти посвідчення

Якщо українське посвідчення водія не відповідає міжнародним вимогам, його рекомендують обміняти у сервісному центрі МВС.

Також водіям, які планують поїздки за кордон, рекомендується завчасно оформити міжнародне посвідчення водія, оскільки в окремих країнах воно є обов'язковою умовою для законного керування транспортним засобом.

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