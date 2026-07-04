Едете за границу на автомобиле — в каких странах мира действительно украинское водительское удостоверение: полный перечень

Перед поездкой стоит проверить, признает ли страна украинское водительское удостоверение, чтобы избежать неприятностей на дороге.

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Украинцы, которые планируют путешествие или переезд за границу на собственном автомобиле либо хотят арендовать транспорт, должны заранее проверить, признает ли страна украинское национальное водительское удостоверение. В большинстве государств достаточно украинских прав нового образца, однако в ряде стран управлять автомобилем разрешено только при наличии международного водительского удостоверения. Именно поэтому перед поездкой стоит выяснить, какие правила действуют в стране назначения, чтобы избежать штрафов, проблем с полицией или отказа в аренде автомобиля.

Где признают украинское водительское удостоверение

Украинское национальное водительское удостоверение признается в государствах, являющихся участниками Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. При условии, что документ соответствует требованиям Конвенции, им можно пользоваться для управления транспортными средствами в этих странах.

Вместе с тем даже в таких государствах для участия в международном дорожном движении рекомендуется оформить международное водительское удостоверение.

В перечень стран, которые признают украинские национальные водительские удостоверения в соответствии с Венской конвенцией, в частности, входят:

Австрия, Азербайджан, Албания, Багамские Острова, Бахрейн, Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Армения, Гайана, Гана, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Эстония, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кыргызстан, Северная Македония, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Монголия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Южно-Африканская Республика, Польша, Португалия, Кабо-Верде, Республика Корея, Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Святой Престол, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Туркменистан, Венгрия, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария и Швеция.

В каких странах необходимо международное водительское удостоверение

В странах, которые руководствуются положениями Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года, для управления транспортным средством необходимо иметь международное водительское удостоверение.

К таким государствам относятся:

Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирландия, Исландия, Иордания, Камбоджа, Канада, Кипр, Конго, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливан, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Сьерра-Леоне, Руанда, Сирийская Арабская Республика, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Того, Тринидад и Тобаго, Уганда, Фиджи, Шри-Ланка, Ямайка и Япония.

Каким требованиям должно соответствовать украинское водительское удостоверение

В соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года национальное водительское удостоверение для использования за границей должно содержать:

фамилию;

имя и отчество;

дату и место рождения;

орган, выдавший удостоверение;

дату и место выдачи;

дату окончания срока действия;

номер удостоверения;

подпись, штамп или печать органа, выдавшего документ;

подпись владельца;

фотографию владельца;

категории или подкатегории транспортных средств с указанием дат выдачи и окончания срока их действия.

Кроме того, национальное законодательство может предусматривать внесение в удостоверение дополнительных сведений, а также определяет его формат и внешний вид.

Когда стоит обменять удостоверение

Если украинское водительское удостоверение не соответствует международным требованиям, его рекомендуют обменять в сервисном центре МВД.

Также водителям, которые планируют поездки за границу, рекомендуется заранее оформить международное водительское удостоверение, поскольку в отдельных странах оно является обязательным условием для законного управления транспортным средством.

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