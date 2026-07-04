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Регистрация брака с иностранцем: без каких документов не примут заявление

18:07, 4 июля 2026
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Без надлежащим образом оформленных документов, выданных за границей, зарегистрировать брак в Украине не удастся.
Регистрация брака с иностранцем: без каких документов не примут заявление
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Регистрация брака в Украине, если один из будущих супругов является иностранцем, требует предварительной подготовки документов. Помимо паспорта, необходимо подтвердить законность пребывания в Украине, а в отдельных случаях — предоставить документы о прекращении предыдущего брака. Также важно правильно оформить документы, выданные за границей, поскольку без их легализации или проставления апостиля и надлежащего перевода зарегистрировать брак не удастся.

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Какие документы нужны иностранцу для регистрации брака в Украине

В соответствии со статьей 26 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, для подачи заявления о государственной регистрации брака иностранец должен предъявить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий законность пребывания на территории Украины.

Если лицо ранее состояло в браке, дополнительно необходимо подать документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. Это может быть:

  • свидетельство о расторжении брака;
  • решение суда;
  • свидетельство о смерти одного из супругов;
  • иной документ, подтверждающий прекращение брака в соответствии с законодательством.

Какие требования действуют к документам, выданным за границей

В Министерстве юстиции напоминают, что документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть легализованы или удостоверены апостилем, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Кроме того, все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык. Согласно статье 79 Закона Украины «О нотариате», подлинность подписи переводчика на переводе документа удостоверяется нотариусом.

На что обратить внимание перед подачей документов

Специалисты рекомендуют заранее проверить правильность перевода личных данных. Написание фамилии и имени должно совпадать с другими украинскими документами лица, если такие уже оформлялись в Украине.

Это поможет избежать расхождений в персональных данных и возможных трудностей при государственной регистрации брака.

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