Офис Генпрокурора и ГБР расследуют возможную причастность руководства ICU к государственной измене

Офис Генерального прокурора и ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных финансовых злоупотреблений и государственной измены, в рамках которого проверяется деятельность совладельцев ICU и бывшей председателя Национального банка.

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Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве № 62025000000000954, открытом 23 сентября 2025 года. В рамках этого производства правоохранительные органы проверяют возможную причастность совладельцев группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Макара Пасенюка и Константина Стеценко к государственной измене, а бывшей председателя НБУ Валерии Гонтаревой — к возможному злоупотреблению служебным положением. Ранее об обстоятельствах открытия уголовного производства и ходе досудебного расследования шла речь в материале УНИАН.

По материалам судебных решений, следственная группа, в состав которой входят 13 следователей ГБР и 5 прокуроров, исследует финансовые связи группы ICU с представителями Российской Федерации и лицами, в отношении которых применены санкции. Среди прочего проверяются сведения об обладании долей в сети Burger King Russia и возможных финансовых контактах с лицами, связанными с российским банком ВТБ.

В январе 2026 года Офис Генерального прокурора обратился с запросами о международной правовой помощи к компетентным органам Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских Островов. Целью является получение финансовой документации, корпоративных сведений и информации о транзакциях, связанных с деятельность компаний группы ICU.

Объектом ареста стали облигации Loan Participation Notes (LPN) на сумму более 91 млн долларов США, которые принадлежат ICU Trading LTD. В декабря 2025 года Печерский районный суд города Киева вынес два определения о наложении ареста на эти ценные бумаги, которые были по-разному оценены судом апелляционной инстанции.

12 марта 2026 года Киевский апелляционный суд отменил один из арестов, отметив, что прокурор не доказал достаточных оснований считать облигации вещественными доказательствами и не обосновал причастность их владельца — ICU Trading LTD — к уголовным правонарушениям.

В то же время 9 марта 2026 года Киевский апелляционный суд оставил в силе другое определение об аресте этих же активов, придя к выводу, что на стадии досудебного расследования приведенные прокурором доводы являются достаточными для применения такой меры обеспечения уголовного производства.

Таким образом, несмотря на отмену одного из определений, другой арест активов ICU остается в силе, а запрет на распоряжение соответствующей частью ценных бумаг продолжает действовать.

В отношении Валерии Гонтаревой следствие проверяет версию о возможном содействии незаконной выдаче стабилизационных кредитов коммерческим банкам в период ее пребывания в должности председателя Национального банка Украины (2014–2018 годы). Также проверяется версия о возможном сохранении ею фактического контроля над группой ICU после назначения на государственную должность и возможном использовании служебного положения в интересах деятельности этой финансовой группы.

Досудебное расследование продолжается, правоохранительные органы продолжают проверять обстоятельства возможных финансовых злоупотреблений и других уголовных правонарушений в рамках международного сотрудничества.

На момент публикации официальных заявлений ICU или Валерии Гонтаревой непосредственно относительно уголовного производства № 62025000000000954 не обнародовано. В то же время ранее ICU публично отрицала наличие каких-либо нарушений законодательства в своей деятельности и подчеркивала, что Валерия Гонтарева после перехода на государственную службу не принимала участия в управлении группой.

Следует отметить, что по состоянию на момент подготовки материала Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований не сообщили о подозрении ни одному лицу в данном уголовном производстве. Сведения, приведенные в статье, основываются на материалах судебных решений и отражают версии, которые проверяются органом досудебного расследования. Любые выводы о виновности лиц могут быть сделаны исключительно судом после вступления в законную силу обвинительного приговора.

Автор: Владимир Право

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