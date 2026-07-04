ТЦК не рассмотрел заявление об отсрочке: суд объяснил, как действовать военнообязанному

Хмельницкий окружной административный суд разъяснил, что после получения заявления об отсрочке ТЦК обязан рассмотреть его в установленный срок и принять решение по существу.

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Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело о бездействии территориального центра комплектования и социальной поддержки, который после получения заявления военнообязанного о продлении отсрочки от призыва во время мобилизации не принял никакого решения по результатам его рассмотрения.

Суд пришел к выводу, что ТЦК не вправе уклоняться от принятия решения по вопросу, относящемуся к его исключительной компетенции, в связи с чем признал такое бездействие противоправным и обязал ответчика рассмотреть заявление и принять соответствующее решение.

Суть дела

Истец обратился в суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил признать противоправным бездействие, выразившееся в нерассмотрении его заявления о продлении отсрочки от призыва во время мобилизации, а также обязать ответчика совершить действия, необходимые для реализации его права на отсрочку.

Основанием для обращения в суд стало то, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения заявления не рассмотрел его по существу и не выполнил требования абзаца одиннадцатого пункта 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Суд установил, что ранее истцу уже была предоставлена отсрочка от призыва во время мобилизации на основании пункта 11 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как лицу, имеющему супругу с инвалидностью I или II группы. Срок действия отсрочки истекал 9 мая 2025 года.

После окончания срока ее действия военнообязанный 12 мая 2025 года направил по почте заявление о продлении отсрочки.

К заявлению он приложил копии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, военного билета, свидетельства о браке, паспорта супруги, пенсионного удостоверения, справки к акту освидетельствования МСЭК и справки о предоставлении предыдущей отсрочки.

Заявление было направлено через АО «Укрпочта» с описью вложения и вручено территориальному центру комплектования и социальной поддержки 14 мая 2025 года, что подтверждалось рекомендованным уведомлением о вручении почтового отправления.

Вместе с тем каких-либо сведений о рассмотрении заявления или принятии решения по результатам его рассмотрения судом установлено не было.

Ответчик не воспользовался правом подать отзыв на иск, поэтому дело рассматривалось по имеющимся в материалах доказательствам.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что правовые основы исполнения гражданами воинской обязанности определяются Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», а вопросы мобилизационной подготовки, мобилизации и предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации регулируются Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Согласно пункту 11 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, имеющие супругу или супруга с инвалидностью I или II группы.

Вместе с тем суд обратил внимание, что право на отсрочку не возникает автоматически. Законодательство предусматривает необходимость подтверждения наличия оснований соответствующими документами, а проверка таких оснований и оформление отсрочки относятся к компетенции территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Суд сослался на Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденное постановлением Кабинета Министров №154 от 23 февраля 2022 года, согласно которому именно районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют проверку оснований для предоставления отсрочки, оформляют ее и ведут специальный учет военнообязанных.

Кроме того, суд проанализировал положения Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560.

В соответствии с пунктами 56–60 этого Порядка вопрос о предоставлении отсрочки рассматривает специально созданная при районном или городском ТЦК и СП комиссия. После получения заявления и документов комиссия обязана проверить наличие законных оснований для предоставления отсрочки, а при необходимости запросить дополнительную информацию у органов государственной власти либо использовать сведения из публичных электронных реестров.

При этом комиссия обязана рассмотреть заявление и подтверждающие документы в течение семи календарных дней со дня их поступления, после чего принять решение о предоставлении отсрочки либо об отказе в ее предоставлении. Такое решение оформляется протоколом, а заявитель должен быть уведомлен о нем способом, указанным в заявлении.

В случае принятия положительного решения военнообязанному выдается справка о предоставлении отсрочки с указанием срока ее действия. Если комиссия принимает решение об отказе, такой отказ должен быть оформлен письменно с указанием конкретных причин.

Суд установил, что после получения заявления истца территориальный центр комплектования и социальной поддержки не принял ни решения о предоставлении отсрочки, ни мотивированного решения об отказе.

Ответчик также не предоставил суду никаких доказательств того, что заявление было рассмотрено в соответствии с требованиями Порядка №560.

При таких обстоятельствах по делу №560/11557/25 суд пришел к выводу, что субъект властных полномочий не может уклоняться от принятия решения по вопросу, отнесенному законом к его исключительной компетенции.

Суд подчеркнул, что отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки либо мотивированного отказа свидетельствует о противоправном бездействии территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Вместе с тем суд отдельно отметил, что предметом рассмотрения по данному делу являлась именно законность бездействия ответчика, а не наличие либо отсутствие у истца права на отсрочку.

Поскольку территориальный центр комплектования и социальной поддержки вообще не осуществил оценку представленных документов и не принял решение по существу заявления, суд не вправе подменять этот орган и самостоятельно решать вопрос о предоставлении либо отказе в предоставлении отсрочки.

Суд указал, что проверка представленных документов, оценка оснований для предоставления отсрочки и принятие соответствующего решения относятся исключительно к компетенции территориального центра комплектования и социальной поддержки, тогда как административный суд осуществляет лишь проверку правомерности действий или бездействия субъекта властных полномочий.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что надлежащим способом защиты нарушенного права является возложение на ответчика обязанности рассмотреть заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки на основании пункта 11 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и принять соответствующее решение с учетом правовых выводов, изложенных в судебном решении.

Иск был удовлетворен частично. Суд признал противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки, выразившееся в нерассмотрении заявления о предоставлении отсрочки, обязал ответчика рассмотреть его и принять решение по существу, а также взыскал в пользу истца уплаченный судебный сбор в размере 1211,20 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

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