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Прибавку к пенсии в 321 грн больше не назначают: кого касаются изменения

23:30, 4 июля 2026
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Часть украинцев лишилась права на популярную доплату с января 2026 года.
Прибавку к пенсии в 321 грн больше не назначают: кого касаются изменения
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С 26 января 2026 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которыми прекращено действие ряда норм, касающихся поощрения доноров крови и ее компонентов. В частности, новым донорам больше не назначается надбавка к пенсии.

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Ранее граждане могли получить статус «Почетный донор Украины» после безвозмездной сдачи 40 максимально допустимых доз цельной крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови методом афереза. Именно эти нормы утратили силу после завершения пятилетнего переходного периода, предусмотренного Законом Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови».

В то же время лица, которые получили статус «Почетный донор Украины» до 26 января 2026 года, не теряют уже приобретенных прав. Это касается, в частности, права на надбавку к пенсии, если она была назначена в соответствии с законодательством.

Несмотря на отмену части социальных льгот, трудовые гарантии для работников-доноров продолжают действовать. В частности, сохраняются гарантии, предусмотренные статьей 124 Кодекса законов о труде Украины, включая право на освобождение от работы в день донации и дополнительный день отдыха.

Лица, которым статус «Почетный донор Украины» был присвоен до 26 января 2026 года, и в дальнейшем получают ежемесячную надбавку к пенсии. В 2026 году ее размер составляет 321 гривну, что соответствует 10% прожиточного минимума на одно лицо, установленного законом.

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