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Надбавку до пенсії у 321 грн більше не призначають: кого стосуються зміни

23:30, 4 липня 2026
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Частина українців втратила право на популярну доплату з січня 2026 року.
Надбавку до пенсії у 321 грн більше не призначають: кого стосуються зміни
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Із 26 січня 2026 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, якими припинено дію низки норм щодо заохочення донорів крові та її компонентів. Зокрема, новим донорам більше не призначається надбавка до пенсії.

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Раніше громадяни могли отримати статус «Почесний донор України» після безоплатної здачі 40 максимально допустимих доз цільної крові, 60 доз плазми або 40 доз клітин крові методом аферезу. Саме ці норми втратили чинність після завершення п'ятирічного перехідного періоду, передбаченого Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

Водночас особи, які набули статус «Почесний донор України» до 26 січня 2026 року, не втрачають уже набутих прав. Це стосується, зокрема, права на надбавку до пенсії, якщо вона була призначена відповідно до законодавства.

Попри скасування частини соціальних пільг, трудові гарантії для працівників-донорів продовжують діяти. Зокрема, зберігаються гарантії, передбачені статтею 124 Кодексу законів про працю України, включаючи право на звільнення від роботи у день донації та додатковий день відпочинку.

Особи, яким статус «Почесний донор України» було присвоєно до 26 січня 2026 року, і надалі отримують щомісячну надбавку до пенсії. У 2026 році її розмір становить 321 гривню, що дорівнює 10% прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого законом.

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