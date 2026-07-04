Нарушает ли алкоголь возле храмов права верующих: суд поставил точку

Житель Кракова требовал отменить разрешение на продажу алкоголя вблизи храмов, однако суд не усмотрел нарушения свободы вероисповедания.

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В Польше суд рассмотрел необычное дело, в котором житель Кракова пытался оспорить правила размещения заведений, продающих алкоголь вблизи религиозных сооружений. Мужчина утверждал, что присутствие нетрезвых людей возле храмов мешает ему исповедовать свою религию и нарушает гарантированную Конституцией свободу совести и вероисповедания. Однако суд пришел к выводу, что одних лишь субъективных ощущений для такого иска недостаточно, а оспариваемое решение не нарушает его юридических прав.

К такому выводу пришел Воеводский административный суд в Кракове по делу № III SA/Kr 1197/25 относительно решения городского совета Кракова, которым были определены правила размещения на территории города мест продажи и заведений, где разрешены реализация и потребление алкогольных напитков.

Почему житель Кракова обратился в суд

Истец, проживающий в Кракове, заявил, что часто сталкивается с нетрезвыми людьми возле храмов. По его мнению, это мешает ему сосредоточиться во время религиозных практик и противоречит его религиозным убеждениям.

Он утверждал, что решение городского совета:

нарушает принцип равенства перед законом;

затрудняет реализацию свободы совести и вероисповедания;

противоречит положениям польского Закона от 26 октября 1982 года «О воспитании в трезвости и противодействии алкоголизму»;

фактически увеличивает доступность алкоголя в общественном пространстве.

Истец также отмечал, что в историческом центре Кракова вблизи большого количества культовых сооружений работают многочисленные заведения, где продают или подают алкоголь, что, по его мнению, создает препятствия для осуществления религиозных практик.

Свое право на обращение в суд он обосновывал тем, что является жителем Кракова и практикующим верующим. Кроме того, во время судебного заседания сообщил, что действует также от имени общественного движения, участником которого является.

Истец просил суд полностью отменить решение городского совета.

Позиция городского совета

Городской совет Кракова просил суд отклонить жалобу. Он подчеркнул, что истец не доказал наличие юридического интереса, который является обязательным условием для обжалования такого решения.

Что решил суд

Воеводский административный суд в Кракове отклонил жалобу.

Суд напомнил, что в соответствии с польским законодательством решение органа местного самоуправления может быть обжаловано только тем лицом, чьи права или законный интерес непосредственно нарушены.

По мнению суда, истец этого не доказал.

В решении указано, что он не продемонстрировал каких-либо реальных юридических последствий для своих прав или обязанностей. Сам факт проживания в Кракове и осуществления религиозной практики не свидетельствует о нарушении законного интереса.

Суд подчеркнул, что польская судебная практика разграничивает фактический интерес и юридический интерес. В данном случае истец смог доказать лишь наличие собственного недовольства ситуацией, однако этого недостаточно для рассмотрения дела по существу.

Кроме того, административный суд подчеркнул, что нельзя обжаловать решение органа власти исключительно в интересах общества в целом. Защита публичного интереса обеспечивается через процедуры государственного надзора, а не путем подачи индивидуального административного иска.

Почему суд не увидел нарушения свободы вероисповедания

Отдельно суд проанализировал доводы о якобы нарушении свободы совести и вероисповедания.

Он обратил внимание, что статья 53 Конституции Польши гарантирует каждому свободу совести и религии, в частности право:

исповедовать или принимать религию по собственному выбору;

индивидуально или совместно совершать богослужения;

молиться;

практиковать и распространять свои религиозные убеждения.

Ограничение таких прав возможно только законом и только тогда, когда это необходимо для защиты государственной безопасности, общественного порядка, здоровья, морали или прав других лиц.

В то же время суд отметил, что оспариваемое решение городского совета никоим образом не влияло на возможность истца посещать храм, участвовать в богослужениях либо иным образом реализовывать свое право на свободу вероисповедания.

Поэтому само по себе недовольство тем, что неподалеку от культовых сооружений работают заведения, где продают алкоголь, не свидетельствует о нарушении конституционных прав.

Общественное движение также не имело права подавать жалобу

Суд также отклонил довод о том, что иск подан от имени общественного движения, участником которого является истец.

Как указано, это движение является неформальной инициативой и не обладает процессуальной правосубъектностью, необходимой для участия в административном судопроизводстве.

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