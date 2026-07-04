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В Ровенской области женщину подозревают в продаже троих детей для попрошайничества и привлечении дочери к наркоторговле

23:00, 4 июля 2026
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По данным правоохранителей, 39-летняя женщина получила 30 тысяч гривен за передачу троих своих детей для попрошайничества, а также привлекала 11-летнюю дочь в продажу психотропов.
В Ровенской области женщину подозревают в продаже троих детей для попрошайничества и привлечении дочери к наркоторговле
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В Ровенской области правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Ровненского района, которую подозревают в торговле людьми и незаконном сбыте психотропных веществ. По данным следствия, женщина пыталась продать своих троих детей для трудовой эксплуатации и привлекала 11-летнюю дочь к наркоторговле.

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Как сообщили в прокуратуре, женщину задержали после того, как она получила 30 тысяч гривен и передала постороннему мужчине троих своих детей — 11-летнюю дочь и двух сыновей в возрасте 14 и 9 лет. По договоренности мужчина должен был вывезти детей в Киев для попрошайничества на территории Киево-Печерской лавры.

По версии следствия, подозреваемая осознавала, что фактически продает детей для их дальнейшей трудовой эксплуатации.

Кроме того, правоохранители установили, что женщина занималась сбытом психотропного вещества PVP и привлекла к этому свою 11-летнюю дочь. По указанию матери ребенок передавал покупателям психотропное вещество и получал за него деньги. Следователи задокументировали несколько оперативных закупок.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 и ч. 2, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Детей изъяли, принимаются меры для обеспечения их защиты.

 

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прокуратура дети

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