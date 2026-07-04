На Рівненщині жінку підозрюють у продажу трьох дітей для жебрацтва та залученні доньки до наркоторгівлі

За даними правоохоронців, 39-річна жінка отримала 30 тисяч гривень за передачу трьох своїх дітей для жебрацтва, а також залучала 11-річну доньку до продажу психотропів.

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У Рівненській області правоохоронці затримали 39-річну жительку Рівненського району, яку підозрюють у торгівлі людьми та незаконному збуті психотропних речовин. За даними слідства, жінка намагалася продати своїх трьох дітей для трудової експлуатації та залучала 11-річну доньку до наркоторгівлі.

Як повідомили в прокуратурі, жінку затримали після того, як вона отримала 30 тисяч гривень та передала сторонньому чоловікові трьох своїх дітей — 11-річну доньку та двох синів віком 14 і 9 років. За домовленістю, чоловік мав вивезти дітей до Києва для жебрацтва на території Києво-Печерської лаври.

За версією слідства, підозрювана усвідомлювала, що фактично продає дітей для їх подальшої трудової експлуатації.

Крім того, правоохоронці встановили, що жінка займалася збутом психотропної речовини PVP та залучила до цього свою 11-річну доньку. За вказівкою матері дитина передавала покупцям психотропну речовину та отримувала за неї гроші. Слідчі задокументували кілька оперативних закупок.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 та ч. 2, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дітей вилучили та вживають заходів для забезпечення їхнього захисту.

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