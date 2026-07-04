Підприємству донарахували понад 3,2 млн грн через включення до податкового кредиту незареєстрованих накладних

Другий ААС підтримав донарахування понад 3,2 млн грн за податковий кредит на підставі незареєстрованих накладних.

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Головне управління ДПС у Полтавській області провело планову документальну перевірку платника податків, за результатами якої було складено акт та прийнято податкові повідомлення-рішення. Підприємству визначили грошові зобов'язання з податку на додану вартість та застосували штрафні санкції на загальну суму понад 3,2 млн грн.

Під час перевірки контролюючий орган встановив, що у березні – травні 2022 року платник включив до складу податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними, які на момент подання податкової звітності не були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, визначеному законодавством. Загальна сума такого податкового кредиту перевищила 2 млн грн.

У ДПС наголосили, що відсутність реєстрації податкової накладної в ЄРПН позбавляє покупця права включати суми податку на додану вартість до податкового кредиту. Водночас така обставина не звільняє продавця від обов'язку відобразити відповідні податкові зобов'язання у податковій звітності.

Крім того, перевіркою встановлено, що платник несвоєчасно зареєстрував податкові накладні, складені у березні 2023 року. Їх було внесено до ЄРПН лише у грудні 2023 року. Загальна сума операцій за цими податковими накладними становила понад 1,6 млн грн.

Під час судового розгляду було встановлено, що після набрання чинності Законом України №2260-IX з 27 травня 2022 року положення про мораторій на застосування штрафних санкцій не поширювалися на спірні правовідносини відповідно до підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України.

Другий апеляційний адміністративний суд постановою у справі №440/3813/24 підтримав позицію контролюючого органу та підтвердив правомірність прийнятих податкових повідомлень-рішень.

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