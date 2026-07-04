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ТЦК двічі оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за непроходження ВЛК — суд пояснив, чому це незаконно

17:31, 4 липня 2026
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Чоловік отримав другий штраф уже після проходження ВЛК, однак суд визнав повторне покарання незаконним.
ТЦК двічі оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень за непроходження ВЛК — суд пояснив, чому це незаконно
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Чоловіка вже один раз оштрафували за непроходження повторної військово-лікарської комісії, однак згодом ТЦК виніс ще одну постанову щодо того самого порушення. Суд дійшов висновку, що за обставин цієї справи йдеться про одне триваюче правопорушення, тому повторне притягнення до адміністративної відповідальності суперечить статті 61 Конституції України.

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Вінницький міський суд скасував постанову, якою на військовозобов'язаного було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень за частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Обставини справи

Позивач ще у 1990-х роках був визнаний непридатним до військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час через стан здоров'я. Після змін законодавства, якими було скасовано статус «обмежено придатний», він був зобов'язаний пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

У листопаді 2025 року чоловік оновив військово-облікові дані через застосунок «Резерв+» та отримав електронне направлення на проходження ВЛК. Під час проходження медичного огляду його доставили до ТЦК, де склали протокол про адміністративне правопорушення у зв'язку з невиконанням обов'язку пройти повторний медичний огляд. Після цього він продовжив проходження ВЛК, був направлений на додаткові обстеження та проходив стаціонарне лікування.

30 грудня 2025 року, одразу після завершення проходження ВЛК, чоловіка знову доставили до ТЦК та склали ще один протокол за частиною третьою статті 210-1 КУпАП. На його підставі 10 січня 2026 року було винесено постанову про накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Саме цю постанову він оскаржив у суді.

Що встановив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що ще 21 листопада 2025 року щодо цього ж чоловіка вже була винесена інша постанова, якою його притягнули до адміністративної відповідальності та наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень за непроходження повторного медичного огляду.

Суд зазначив, що за обставин справи 127/2230/26 непроходження повторного медичного огляду є триваючим правопорушенням, яке охоплюється одними й тими самими діями, а не утворює кілька окремих адміністративних правопорушень. Тому повторне винесення постанови фактично означало повторне притягнення особи до адміністративної відповідальності за одне й те саме правопорушення.

При цьому суд послався на статтю 61 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Також суд зазначив, що повторне винесення постанови порушує принцип правової визначеності як складову верховенства права.

Рішення суду

Вінницький міський суд задовольнив позов, скасував постанову про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення. Крім того, суд стягнув на користь позивача 665,60 грн сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

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