ТЦК дважды оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен за непрохождение ВВК — суд объяснил, почему это незаконно

Мужчина получил второй штраф уже после прохождения ВВК, однако суд признал повторное наказание незаконным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчину уже один раз оштрафовали за непрохождение повторной военно-врачебной комиссии, однако впоследствии ТЦК вынес еще одно постановление по тому же самому нарушению. Суд пришел к выводу, что при обстоятельствах данного дела речь идет об одном длящемся правонарушении, поэтому повторное привлечение к административной ответственности противоречит статье 61 Конституции Украины.

Винницкий городской суд отменил постановление, которым на военнообязанного был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Обстоятельства дела

Истец еще в 1990-х годах был признан непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время по состоянию здоровья. После изменений законодательства, которыми был отменен статус «ограниченно пригодный», он был обязан пройти повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

В ноябре 2025 года мужчина обновил военно-учетные данные через приложение «Резерв+» и получил электронное направление на прохождение ВВК. Во время прохождения медицинского освидетельствования его доставили в ТЦК, где составили протокол об административном правонарушении в связи с невыполнением обязанности пройти повторное медицинское освидетельствование. После этого он продолжил прохождение ВВК, был направлен на дополнительные обследования и проходил стационарное лечение.

30 декабря 2025 года, сразу после завершения прохождения ВВК, мужчину снова доставили в ТЦК и составили еще один протокол по части третьей статьи 210-1 КУоАП. На его основании 10 января 2026 года было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен. Именно это постановление он обжаловал в суде.

Что установил суд

При рассмотрении дела суд установил, что еще 21 ноября 2025 года в отношении этого же мужчины уже было вынесено другое постановление, которым его привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 17 тысяч гривен за непрохождение повторного медицинского освидетельствования.

Суд отметил, что при обстоятельствах дела №127/2230/26 непрохождение повторного медицинского освидетельствования является длящимся правонарушением, которое охватывается одними и теми же действиями, а не образует несколько отдельных административных правонарушений. Поэтому повторное вынесение постановления фактически означало повторное привлечение лица к административной ответственности за одно и то же правонарушение.

При этом суд сослался на статью 61 Конституции Украины, согласно которой никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Также суд отметил, что повторное вынесение постановления нарушает принцип правовой определенности как составляющую верховенства права.

Решение суда

Винницкий городской суд удовлетворил иск, отменил постановление о привлечении истца к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП и закрыл производство по делу об административном правонарушении. Кроме того, суд взыскал в пользу истца 665,60 грн уплаченного судебного сбора за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.