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Пенсии в августе 2026: будет ли повышение и кому доплатят до 570 грн

17:13, 4 июля 2026
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В августе 2026 пенсии для большинства украинцев не изменятся, однако отдельные категории пенсионеров получат доплаты.
Пенсии в августе 2026: будет ли повышение и кому доплатят до 570 грн
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В августе 2026 года общего повышения пенсий в Украине не предусмотрено. Основная индексация пенсионных выплат уже состоялась с 1 марта 2026 года, когда правительство провело перерасчет пенсий на 12,1%.

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После мартовской индексации нового массового перерасчета пенсий в августе не запланировано. Вместе с тем отдельные категории пенсионеров могут получить увеличенные выплаты благодаря возрастным доплатам, индивидуальным перерасчетам или другим надбавкам, предусмотренным законодательством.

Право на ежемесячные возрастные доплаты имеют пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, при условии, что общий размер их пенсионной выплаты не превышает 10 340,35 грн. Размер компенсационной доплаты составляет 300 грн для лиц в возрасте от 70 до 74 лет, 456 грн — для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет и 570 грн — для лиц, достигших 80 лет. Такие надбавки назначаются автоматически, без обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

При этом возрастные доплаты не суммируются. Например, после достижения 75-летнего возраста пенсионер, который уже получал доплату в размере 300 грн, не получает дополнительно 456 грн. Ему начисляют только разницу — 156 грн, чтобы общий размер возрастной надбавки составлял 456 грн. Аналогичный принцип применяется и после достижения 80-летнего возраста, когда общая сумма доплаты увеличивается до 570 грн.

Кроме того, надбавка начисляется не с начала месяца, а со дня достижения соответствующего возраста. Если пенсионеру исполняется 70, 75 или 80 лет не первого числа месяца, за первый месяц он получит доплату пропорционально количеству дней после дня рождения, а уже со следующего месяца — в полном размере.

Кроме того, в августе вместе с пенсией будет выплачена разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и другим категориям граждан, имеющим право на такую выплату в соответствии с законодательством.

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